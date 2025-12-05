Главный организатор мошеннической схемы с московской квартирой народной артистки России Ларисы Долиной находится за границей, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал называет подозреваемого «неустановленным лицом, фигурирующим в материалах дела». По данным РЕН ТВ, правоохранители объявили его в розыск и ведут работу по экстрадиции предполагаемого главы группы мошенников в Россию.

Как указывает телеканал, в настоящее время арестованы только исполнители. В их числе четыре человека, которые получили сроки от четырех до семи лет. По версии следствия, аферисты подменяли телефонные номера и звонили гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур. Они убеждали жертв, что некие мошенники готовят атаку на их имущество, и принуждали переводить деньги на подконтрольные им счета под предлогом защиты средств.

Как указывает прокуратура Московской области, таким образом злоумышленники убедили Ларису Долину перевести деньги на «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку по купли-продаже ее квартиры в Хамовниках под контролем правоохранительных органов.

Певица выполнила указания мошенников, после чего передала деньги одному из дропперов — Анжеле Цырульниковой. Затем другие обвиняемые — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа — обналичили похищенное. Общий ущерб превысил 300 млн рублей.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Покупательницей квартиры Долиной стала Полина Лурье, которую СМИ называли преподавательницей английского и «матерью-одиночкой». Она утверждала, что не имеет никакого отношения к сделке и не знает, как ее имя оказалось в договоре о задатке в 1 млн рублей на элитную недвижимость.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы постановил вернуть Долиной квартиру, встречный иск Лурье был отклонен. Законность этого решения в сентябре подтвердил Мосгорсуд, однако покупательница недвижимости по-прежнему пытается его оспорить.

В декабре адвокат Полины Лурье — Светлана Свириденко — рассказала, что певица предложила «поэтапно» вернуть 112 млн за купленную квартиру. Однако Лурье такое решение не устроило.

Свириденко поясняла, что Долина предлагает поэтапную передачу денег при наличии у нее «заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю».

Кроме того, Свириденко утверждает, что предлагала Долиной заключить мировое соглашение еще на предварительном судебном заседании. Оно предполагало, что артистка получит право собственности на квартиру, а Лурье — деньги, но Долина якобы отказалась.

Адвокат подчеркнула, что сторона защиты с условиями, предложенными Долиной, не согласна, но Лурье пока не приняла окончательного решения. «Моя доверительница, я полагаю, примет окончательное решение и обдумает возможные условия соглашения к понедельнику [8 декабря]», — сказала Свириденко ТАСС.