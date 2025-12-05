Певица Лариса Долина вечером 5 декабря выступила в передаче Дмитрия Борисова “Пусть говорят”. Она рассказала, как ее обманули телефонные мошенники, которые уговорили артистку перевести деньги на “безопасные счета” и продать квартиру, чтобы якобы спасти ее преступных посягательств. Версия Долиной — в материале RTVI.

«В начале апреля 2024 года на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет, — Кудриной Екатерины Леонидовны. Только через четыре месяца я узнала, что это была не она, что это был смоделированный нейросетью голос. А я прекрасно знаю её голос, потому что, будучи в институте практически два-три раза в неделю точно, я с ней общалась постоянно. Мошенники знали об этом.

Она сказала мне: «Лариса Александровна, сейчас я вас соединю с начальником службы безопасности института, он вам расскажет, у вас серьезные материальные проблемы».

Она соединила меня с начальником, а он, в свою очередь, говорит: «Я вас сейчас соединю с офицером ФСБ, который занимается мошенничеством. Дело в том, что на ваши счета покушаются и оформляют кредиты от вашего имени».

Соединил меня с человеком, который представился офицером ФСБ под фамилией Князев (имени, к сожалению, не помню). И он сказал мне, что сейчас пришлёт фотографию того документа, который оформляет некий человек от вашего имени на получение кредита в 100 миллионов рублей. Присылает мне фотографию и говорит, что он занимается именно такими делами и хочет мне помочь. И поэтому сейчас мне перезвонит сотрудник Росфинмониторинга, который расскажет, как я должна поступить и что делать.

Я не понимала тогда, но теперь понимаю, что с этого момента началось очень сильное давление. Настолько сильное, что я верила безоговорочно. Между его звонком и звонком сотрудника Росфинмониторинга у меня не было времени опомниться. И раздаётся звонок от некого Андрея Олеговича Лукина, который представляется сотрудником Росфинмониторинга и говорит мне: «Лариса Александровна, вам нужно срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники».

Я поехала в банк и начала снимать деньги и перечислять на те счета, которые он мне присылал. Когда подозрение на то, что я перевожу деньги мошенникам, возникло у службы безопасности банка, меня вызвали и спросили:

«А вы знаете, кому вы отправляете деньги?»

Я говорю: «Да, конечно, я знаю. Это те люди, которые помогают мне сделать гастрольный юбилейный тур», — потому что это как раз было за год до моего юбилея. Я действительно начинала готовиться к юбилею, поэтому это была очень веская причина.

Это были большие суммы? Да, это были большие суммы. И мало того, этот самый Лукин, «сотрудник Росфинмониторинга», уверял меня в том, что в этом банке работают мошенники. «Поэтому, если они будут вас уговаривать ничего не пересылать, никому не верить, что вами руководят мошенники, — не верьте им, потому что они сами мошенники».

Я почему-то верила им. Я верила и этому Князеву, и верила безоговорочно, верила этому Лукину. Когда я спросила, могу ли я рассказать дочери, он сказал: «Категорически нет, это статья. Я получу статью за разглашение. Это должно сохраняться в тайне ото всех. Ни одна живая душа не должна знать об этом». И я пошла на это, и я доверилась. Конечно, можно меня упрекать в том, что я пошла на поводу, но нет. Это было сильнейшее давление. Это как гипноз был. Я ничего не могла поделать.

Мало того, я ведь не знала результата. Что мне говорили?

«Вот мы сейчас, вы всё это сделаете, мы закроем все счета, вы приедете к нам, подпишем все документы — все деньги вам вернём. Мы в процессе, мы вышли на след мошенников, и мы сейчас этим плотно занимаемся. Но дело в том, Лариса Александровна, что на вашу квартиру покушаются».

И прислал мне видео, на котором изображено, как они задерживают преступника, который пишет заявку на получение кредита в 100 миллионов рублей, что, якобы, они его задержали, но не успели эту сделку закрыть, поэтому она висит. «В любой момент квартира от вас уйдёт, надо срочно продавать. Причём рыночная стоимость не подойдёт, надо продавать за ту сумму, которую вам предложат».

Он же связал меня с риэлторской компанией. Несколько человек приезжали, смотрели квартиру, уезжали, и вот одна покупательница всё-таки согласилась купить квартиру. И они пообещали мне, что все деньги за квартиру мне вернут через несколько дней, когда оформят все документы: я приеду, распишусь, и так далее, и все деньги мне вернут. Но сейчас они не могут это сделать, потому что у этого Князева была командировка в те города, где они напали на след мошенников.

112 миллионов — я предложила эту цену, потому что меня заставил предложить её Лукин. Он сказал, что только эту, потому что её сразу купят тогда.

Полина (Лурье) на этой сделке интересуется, почему вдруг решили продать такую хорошую квартиру в Хамовниках. Я ответила, что мне уже здесь тесновато, я хочу соединиться со своими детьми и поискать квартиру чуть-чуть побольше. Это был весомый повод для того, чтобы она поверила в это, а у меня другого выхода не было.

Дело в том, что на связи с этим Лукиным я была просто постоянно. У меня был телефон включён на громкую связь с утра до вечера. Он всё слышал. Он был в курсе всего. Он знал всегда, где я, с кем я разговариваю, куда езжу, где бываю, в какие города езжу и так далее. Он следил за каждым моим шагом, за каждым моим сказанным словом. Я в это время ездила на гастроли, снималась, работала, ездила в институт, занималась со студентами, но в голове… не то чтобы я подозревала, что они мошенники, — нет.

Я только спустя 4 месяца сообразила, что я — все, у меня ничего не осталось. Но я честно скажу, что я не думала, что попала в мошенническую схему. Это был стресс, серьёзный стресс, что кто-то покушается на мои сбережения, которые я годами зарабатывала тяжелейшими гастрольными поездками».