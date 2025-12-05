Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объявила, что вернет деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, несмотря на то, что сама она стала жертвой мошенников.

«Я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила из очень тяжелых моментов. Для меня самое важное сохранить честь, достоинство и сохранить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники. Поэтому я верну ей деньги», — заявила певица.

Долина подчеркнула, что для нее важнее всего сохранять честность перед самой собой.

«Это единственный выход и единственное справедливое решение», — добавила она.

При этом певица признала, что у нее нет необходимой суммы.

«Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное», — заверила Долина.

В конце марта Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу певицы Ларисы Долиной по иску к Полине Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры. Долина заявила в суде, что стала жертвой мошеннической схемы и согласилась на продажу, будучи введённой в заблуждение. Суд удовлетворил её требования: он прекратил право собственности Лурье на спорную квартиру и восстановил это право за Долиной.

Это судебное решение, по оценке экспертов рынка недвижимости, создало опасный прецедент, значительно повышающий риски для покупателей жилья на вторичном рынке.

Дополняется.