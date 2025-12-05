Народной артистке РФ Ларисе Долиной за ее эксклюзивное интервью на Первом канале о мошенничестве с ее квартирой могли заплатить до 500 тыс. рублей. Такое мнение высказал в беседе с RTVI журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Он подчеркнул, что не знает наверняка, предложили ли певице гонорар за участие в эфире, но предположил, что, «скорее всего», так и было, потому что «это принято на телевидении».

«Это все очень индивидуально, это разные разные суммы. Кому-то и 100 тысяч [рублей] могут заплатить, кому-то 50 тысяч, кому-то могут ничего не заплатить, шиш. Но Долиной, я полагаю, заплатят — ну, чтобы она и с Полиной Лурье там расплатилась как-то, смягчить какие-то ее траты», — полагает Соседов.

Он допустил, что бывали гонорары и более 1 млн рублей. Однако, как считает эксперт, это вряд ли касается истории с народной артисткой.

«То, что полмиллиона и миллионный гонорар — это, я знаю, было на разных каналах. Думаю, что может быть гонорар и более миллиона, ну не Долиной, конечно, не знаю, сколько ей там заплатят, но полмиллиона могут заплатить, как я полагаю», — рассудил Соседов.

Впрочем, на самом телеканале, как отметил журналист, будут утверждать, что артистка пришла к ним бесплатно.

«Там такая понтяра на этом канале, что мама не горюй. Там сплошные понты: “Мы первые, мы первые”. <…> Вообще, нужно иметь некую скромность и достоинство, а не выпячивать, что “мы первые”», — высказался он.

Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, певица пошла именно в ток-шоу «Пусть говорят», а, например, не к ведущему «России 1» Андрею Малахову, Сергей Соседов предположил, что Первый канал быстро «подсуетился» ввиду резонансной истории.

«Это такие уловки Первого канала — чтобы она была только у них, никуда больше не ходила. Естественно, ей позвонили: “Вы к нам должны идти, только к нам”. То есть, кто первый позвал, туда она и пошла», — полагает собеседник RTVI.

При этом он выразил убеждение, что певице следовало сделать выбор в пользу другого телеканала.

«Надо было идти на канал “Россия 1”, это более важный канал, это главный канал страны. Первый канал, он хоть и Первый, но он уже давно не первый. Вот это важно подчеркнуть», — заключил Соседов.

Первый анонсировал «предельно откровенное» интервью Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят» в вечернем эфире в пятницу, 5 декабря. В отрывках из программы, которые канал показал заранее, певица объяснила свое долгое молчание тем, что была «в шоковом состоянии», а потом дала следствию подписку о неразглашении. Также она рассказала, что мошенники следили не только за ней, но и за ее дочерью и внучкой.

Оценивая эти высказывания, адвокат Михаил Сазанов предположил в разговоре с RTVI, что артистке «особо нечего сказать» по истории с квартирой, поэтому она предпочитает «отмалчиваться». Также он сообщил, что слова Долиной о том, что она не могла комментировать ситуацию из-за подписки о неразглашении не совсем правда, потому что в ее случае это можно было сделать раньше.

Ранее москвичка Полина Лурье купила пятикомнатную квартиру у Долинойв центре Москвы за 112 млн рублей. Однако певица, заявив, что стала жертвой мошенников, оспорила сделку в суде и выиграла, вернув жилье в свою собственность. Лурье же осталась без квартиры и без денег. Она проиграла апелляцию, поданную в Мосгорсуд и теперь использует последний шанс изменить решение в пользу Долиной, обратившись в Верховный суд России.

История получила широкий резонанс и усилила опасения по поводу сделок с жильем на вторичном рынке по «схеме Долиной». В Госдуме заявили, что случаи подобных афер исчисляются тысячами, а ущерб покупателям — миллиардами рублей. Сама певица столкнулась с резко негативным отношением — люди сдают билеты на ее концерты, доставщики отказываются обслуживать ее дом, а в соцсетях множатся оскорбительные комментарии.