В словах народной артистки России Ларисы Долиной, которая впервые публично рассказала о скандальной сделке с квартирой на Первом канале, есть недоговоренности и лукавство. Об этом заявила РИА Новости Светлана Свириденко — адвокат покупательницы жилья Полины Лурье.

«Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном», — сказала Свириденко.

По ее словам, в рассказе певицы есть «целый ряд недоговоренностей и лукавства». По мнению адвоката, Долина появилась на телевидении с извинениями «только видя общественный резонанс». Свириденко подчеркнула, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не связалась с Лурье и не извинилась перед ней, хотя такой звонок «мог снять напряжение» и не стал бы нарушением тайны следствия.

Как рассказала юрист, они с Лурье ожидают, что Верховный суд признает сделку купли-продажи жилья законной, то есть вернет квартиру Долиной покупательнице.

«Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — резюмировала Свириденко.

Ранее она рассказала, что представитель Долиной предложил компенсировать Лурье стоимость квартиры путем ежемесячных платежей. Как уточнила адвокат, они вместе с Лурье отвергли такой вариант, поскольку он не учитывает инфляционные потери, не предполагает дополнительной компенсации и не содержит конкретных сроков исполнения обязательств.

В разговоре с ТАСС Свириденко отметила, что ее клиентка не верит в искренность слов Долиной о возврате денег.

Первый концерт Долиной после скандала

На следующий день после резонансного интервью, 6 декабря, Долина вышла на сцену премии «Песня года 2025» и исполнила композицию «Я буду любить тебя». Некоторые СМИ и телеграм-каналы утверждают, что зрители покидали зал перед началом ее музыкального номера.

«Когда Долина вышла на сцену, в зале воцарилась тишина, которую позже разбавили редкие хлопки. <…> Судя по кадрам из зала, провожали Долину также холодно. Аплодировала лишь малая часть публики», — прокомментировала появившиеся в соцсетях видео певица Виктория Цыганова.

Сама Долина выложила в телеграм-канале фрагмент своего выступления, снятого из зала. На кадрах видно, что некоторые места в партере пустуют. После исполнения номера слышны аплодисменты и одобрительные возгласы. Долина в подписи к видео поблагодарила зрителей за «любовь и поддержку».

Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что каждый человек сам решает, надо ли участвовать в «публичных издевательствах», а также «рвать, топтать и изгаляться».

«Многие говорят про справедливость. Справедливость должна быть для всех, в том числе и для Ларисы Долиной. Для этого есть судебный процесс, выяснение нюансов, аспектов дела. <…> Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления и проклятья», — сказал он.

Пудовкин добавил, что сейчас «люди гораздо больше знают» о ситуации вокруг квартиры Долиной, однако еще не все обстоятельства дела выяснены и установлены, следствие продолжается.

Что сказала Долина на Первом канале

5 декабря Долина подробно описала в эфире ток-шоу «Пусть говорят», каким образом мошенники убедили ее передать им свои сбережения и согласиться на продажу квартиры. Это было первое выступление певицы с объяснениями после того, как суд встал на ее сторону, оставив покупательницу жилья Полину Лурье без денег и квартиры.

По словам певицы, злоумышленники следили за ней и ее близкими, оказывали давление и угрожали. Долина заверила, что выплатит Лурье всю сумму, полученную от сделки купли-продажи квартиры, — 112 млн рублей. При этом артистка заявила, что это «будет тяжело», поскольку таких денег у нее сейчас нет.

В эфире программы также зачитали заявление Полины Лурье. Она пояснила, что «сознательно» не хотела давать комментарии по поводу происходящего, пока не закончится судебный процесс. Лурье объяснила, что отказалась от участия в шоу, потому что не является публичной личностью. Женщина настаивает, что на момент заключения сделки Долина полностью осознавала свои действия, и продолжает добиваться возврата квартиры в свою собственность.