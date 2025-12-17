Московский городской суд вновь рассмотрит дело о выселении певицы Ларисы Долиной из пятикомнатной квартиры в столичном районе Хамовники. Рассмотрение встречного иска покупательницы Полины Лурье назначено на 25 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Эта процедура стала возможной после ключевого решения Верховного суда (ВС) России, вынесенного накануне, 16 декабря. Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила все предыдущие решения нижестоящих инстанций и окончательно отказала Долиной в иске о признании недействительной сделки купли-продажи.

Тем самым Верховный суд подтвердил, что право собственности на спорную квартиру законно принадлежит Лурье. Однако встречные требования покупательницы жилья о принудительном выселении Долиной были направлены на новое рассмотрение в апелляцию, которой теперь предстоит решить этот вопрос.

«Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — пояснили в пресс-службе Верховного суда после оглашения решения.

Исход дела будет зависеть от двух ключевых обстоятельств: фактического проживания Долиной в квартире и сохранения у нее регистрации по этому адресу. Поскольку она более не является собственником, закон обязывает ее сняться с учета и освободить жилье.

Если к 25 декабря Лариса Долина добровольно выедет и снимет регистрацию, суд, скорее всего, прекратит производство по иску за отсутствием предмета спора. Если же она продолжит проживать или сохранит прописку, Московский городской суд может вынести решение о ее принудительном выселении и снятии с регистрационного учета.

В августе 2024 года Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках, но затем заявила, что стала жертвой мошенников. Первоначально суды встали на ее сторону, аннулировав сделку, что оставило Полину Лурье без денег и без жилья.

Покупательница не согласилась с решениями судов и подала кассационную жалобу в Верховный суд. Долина, пытаясь урегулировать конфликт, предлагала заключить мировое соглашение и вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет, но без учета инфляции. Однако Лурье отклонила это предложение.

Мошенники, обманувшие певицу, уже осуждены. В ноябре 2025 года они получили реальные сроки заключения — от четырех до семи лет. Среди осужденных — курьер и так называемые дропы. По версии следствия, они действовали не в одиночку, а в составе преступной группы, другие участники которой до сих пор не установлены.