В Алжире началось строительство Транссахарского газопровода (TSGP), предназначенного для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Алжир и Нигер. Об этом сообщило агентство APS.

Газопровод протяженностью около 4 тыс. км является одним из крупнейших стратегических энергетических проектов в Африке. Он позволит ежегодно транспортировать до 30 млрд кубометров природного газа на европейские и международные рынки, пишет Business Insider Africa.

Алжирский участок, составляющий 1,2 тыс. км новых линий, будет подключен к системе газопроводов в регионе Аулеф, снабжающей Европу.

После начала военной операции на Украине Алжир стал одним из основных поставщиков газа в Европу, на его долю приходится около 12% европейского импорта, отмечает Africa Report.

Республика поставляет газ в Испанию, Италию и Францию, но стремится увеличить объемы поставок, указывает Bloomberg.

Строительные работы на участке газопровода протяженностью 720 км через Нигер начнутся в 2027 году. Министр нефти страны Хамаду Тини назвал проект «историческим начинанием, которое окажет значительное экономическое и социальное воздействие» на сообщества, расположенные вдоль маршрута газопровода.

Проект транссахарского трубопровода впервые был предложен в 1970-х годах. Правительства Нигерии, Нигера и Алжира подписали соглашение о его строительстве в 2009 году. Работы планировалось завершить в 2015-м, однако проект застопорился, в том числе из-за активности террористических организаций в регионе.

В 2022 году, когда Европа в связи с военными действиями на Украине начала искать альтернативу российским энергоносителям, интерес к TSGP возродился.

На европейский рынок также нацелен газопровод Нигерия ― Марокко, конкурирующий с Транссахарским. Ожидается, что он протянется на 6 тыс. км через 13 африканских стран вдоль атлантического побережья и соединится с существующим газопроводом Магриб ― Европа.

ЕС планирует прекратить зависимость от российского газа к концу 2027 года, при этом импорт СПГ должен быть прекращен к 31 декабря 2026 года, а импорт трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года.