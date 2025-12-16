Верховный суд России рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной на решение предыдущих инстанций вернуть жилье певице. По итогам заседания было вынесено постановление об отмене всех решений нижестоящих судов по делу Долиной и Лурье. Право собственности на квартиру осталось за Лурье, однако суд сохранил за певицей право проживания до решения суда второй инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Аргументы Лурье

В ходе заседания сторона покупательницы обратила внимание суда на то, что певица лично написала расписку о получении 1 млн рублей и ни с кем не созванивалась в этот момент, на самой сделке присутствовали сотрудники банка и два риелтора, а позднее артистка самостоятельно пересчитала всю сумму, которая была помещена в банковский сейф, и написала вторую расписку — уже на 111 млн рублей.

Адвокаты Лурье также отметили, что покупательница искала квартиру самостоятельно на сайте «Циан» и неоднократно осматривала ее, а артистка утверждала, что планирует приобрести более просторную недвижимость. Помимо этого, Лурье уточняла у певицы, где проживают ее дочь и внучка, на что та ответила, что они живут в другой квартире с ремонтом.

Представительницы покупательницы также указали, что Лурье несколько раз удалось договориться об уменьшении стоимости квартиры в смс-переписке, а после заключения договора Долина перестала выходить на связь.

По словам адвокатов, певица не предоставила справку из психоневрологического диспансера, несмотря на просьбу покупательницы.

В то же время, отметили они, Лурье не сомневалась в Долиной, так как на артистку был оформлен статус ИП, а сама она была трудоустроена в качестве преподавателя в институте, что требует ежегодного медицинского освидетельствования, включая психиатрическое.

Аргументы Долиной

По словам адвокатов певицы, народная артистка России действовала, находясь под влиянием мошенников и слепо верила их указаниям, будучи не в курсе реального положения дел. Они утверждают, что в ином случае Долина не согласилась бы заключать сделку о продаже квартиры.

Представители артистки также ссылаются на результаты экспертизы, из которых следует, что Долина была введена в заблуждение и не отдавала отчета в своих действиях, будучи уверена в том, что выполняет указания властей.

Ее адвокаты назвали решение предыдущих судов законным и выразили уверенность в том, что в сложившихся обстоятельствах денежные средства должны возвращать сами мошенники. Представители певицы также выступили против того, чтобы оставить сделку в силе, и возразили против выселения Долиной вместе с внучкой из квартиры.

Помимо этого, они обратили внимание на то, что певица получила деньги не одной суммой, так как сначала Лурье выплатила 70 млн рублей, а затем — оставшиеся 42 млн рублей. Адвокаты Долиной выразили уверенность в том, что у покупательницы были все возможности для того, чтобы понять, что артистка была введена в заблуждение, и предотвратить заключение сделки.

Дело Долиной

ВС РФ оставался последней судебной инстанцией, куда Полина Лурье, заплатившая Долиной 112 млн рублей за ее московскую квартиру, могла обратиться в попытке обжаловать решение по иску самой артистки.

Ранее Долина добилась признания сделки недействительной, заявив, что заключила ее под давлением мошенников. Они на протяжении четырех месяцев обрабатывали пожилую звезду, под выдуманными предлогами уговаривая ее передать все накопления, включая средства от продажи квартиры, курьеру для размещения на «безопасном счету». Лурье настаивала на том, что Долина действовала осознанно, но суд встал на сторону артистки.

Покупательница попыталась обжаловать это решение, но апелляционные инстанции, наоборот, его подтвердили. В начале декабря стало известно, что Лурье обратилась в Верховный суд России. После этого Долина приняла участие в специальном выпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Она пожаловалась, что из-за действий мошенников опасалась за себя и своих близких. Также певица заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн рублей — но постепенно, в течение нескольких лет.

Адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко назвала предложенные Долиной условия возврата денег «кабальными», подчеркнув, что они не предусматривают ни конкретных сроков выплаты, ни погашения процентов и пени. Она напомнила, что Лурье настаивает на признании сделки купли-продажи законной и требует признать за ней право собственности на квартиру.

За последние дни выяснилось, что на текущий момент, несмотря на решение суда по иску Долиной, собственницей квартиры в ЕГРН указана не она, а Лурье. До этого, как следует из данных реестра, у этого жилья был один владелец на протяжении 19 лет.

Кроме того, стало известно, что при совершении сделки купли-продажи летом 2024 года Долина попросила отложить ее на 10 дней: 10 июня они с Лурье подписали предварительный договор, но певица добавила к нему дополнительное соглашение о том, чтобы срок подписания основного договора был перенесен на 20 июня. По словам Свириденко, это доказывает, что артистка действовала осознанно и имела достаточно времени на то, чтобы взвесить свое решение и его возможные последствия.

По уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной было возбуждено уголовное дело, в рамказ которого задержали курьера Анжелу Цырульникову и еще троих фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил всех их к 4-7 годам колонии и крупным штрафам. Главный организатор мошеннической схемы при этом находится за границей.