Верховный суд 16 декабря рассмотрел жалобу Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной, находившейся под воздействием мошенников. Суды трех предыдущих инстанций оставили Лурье и без квартиры, и без денег, что вызвало шквал негодований в обществе. Как проходило заседание по историческому делу наблюдал спецкор RTVI Денис Волин.

За час до начала заседания у здания Верховного суда собралось несколько десятков человек. Часть из них журналисты, другая часть — студенты юридических институтов. В какой-то момент возле суда появился человек в костюме Человека-паука. В руках он держал плакат с карикатурой Долиной. Мужчина поставил плакат на землю, а затем выскочил к журналистам, поднял вверх кулак и крикнул: «Долина — тоже человек-паук».

Примерно в тот же самый момент в здание суда с натянутым на глаза капюшоном проследовала Полина Лурье. Но уже на проходной она столкнулась с препятствием.

— Фамилия, — спросили у женщины сотрудники суда.

— Лурье.

— Вы на какое-то заседание пришли?

— Да. На заседание по жалобе Лурье к Долиной.

Тут произошла короткая загвоздка. Оказалось, что пропуска на Лурье не было. Но судебные клерки расторопно его изготовили. Лурье прошла в зал. Лариса Долина на заседание не явилась, отправив вместо себя адвоката.

Суд начался с ходатайства стороны Долиной о проведении заседания в закрытом режиме. Однако ни сторона Лурье, ни прокуратура эту просьбу не поддержали, в том числе сославшись на вызванный делом резонанс и гласность.

После этого Верховный суд огласил обстоятельства дела и жалобы Лурье. А затем предоставил сторонам возможность выступить со своей позицией. Первой слово взяла адвокат Полины Лурье. Она сразу же сказала, что в суде еще первой инстанции должно было быть вынесено решение, по которому каждая из сторон вернула бы свое: кто-то квартиру, а кто-то деньги.

«Покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей», — сказала адвокат Лурье. По ее словам, ее доверитель не оспаривает факт заблуждения Долиной, потому что не в этом речь. Сделка не была спешной, отметила адвокат, все это действие по сделке заняло порядка полутора месяцев.

По словам адвоката Лурье, изначально цена квартиры составляла 130 млн рублей, но в процессе торга достигла 112 млн рублей. 20 мая 2025 года был заключен предварительный договор купли-продажи. Долина и Лурье обсуждали его два часа.

«Лариса Александровна была в прекрасном и разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной», — рассказала адвокат. Затем Лурье внесла задаток, а Долина написала расписку.

«Она поясняла, что ей тесно в этой квартире», — ответила адвокат на вопрос суда о том, как Долина объясняла необходимость продажи квартиры. Лурье она пояснила, что на те деньги, что она выручит от сделки, хочет купить квартиру большей площади. По просьбе Долиной расчет должен быть наличными. Лурье предлагала перевести деньги через банк, но певица настояла. Договор был подписан в офисе Альфа-Банка.

«Полина не способствовала введению Долиной в заблуждение и не была способной его распознать, если оно было. Не распознали его и сотрудники банка. Никаких странностей не было. Никакого воздействия. Никаких телефонных звонков», — сказала адвокат Лурье.

Кроме того, отметила адвокат, суд первой инстанции нарушил священное право реституции, сославшись на позицию «последнего [российского] судьи ЕСПЧ». Лурье не имела с преступниками никаких взаимоотношений, добавила адвокат. Никакого неразумного поведения не было, уточнила она.

«Решения подлежат отмене, в удовлетворении иска должно быть отказано», — завершила свое выступление адвокат.

Сама Лурье сообщила, что жалобу она полностью поддерживает. Женщина рассказала, что сейчас она вместе с двумя детьми живет в квартире, которую они ранее покупали вместе с теперь уже бывшим супругом. Незадолго до сделки по квартире она открыла ИП, чтобы сдавать офис в аренду.

«Она была очень доброжелательной, — рассказала Лурье о своем общении с Долиной. Ее квартиру она смотрела несколько раз. Поиском она занималась и через агентов, и самостоятельно: «Потому что только я лучше всех знаю, что я хочу».

На ЦИАНе цена квартиры Долиной была за 130 млн рублей, подтвердила Лурье. Однако риэлтор, которому она показала понравившуюся квартиру, дал ей понять, что торг возможен.

— Это была первая квартира, которую вы нашли в ЦИАНе? — поинтересовался судья.

— Нет, я несколько посмотрела, — ответила заявительница. — На Шаболовской тоже посмотрела. Стоимость квартиры для меня не была странной.

Лурье рассказала, что много раз уточняла у Долиной, точно ли она выпишется из квартиры, где сейчас живут ее дочь с внучкой и прочие аспекты, касающиеся сделки. Также на уточняющий вопрос суда Лурье пояснила, что в уголовном деле против мошенников, укравших деньги у Долиной, она проходит всего лишь свидетелем. Статуса потерпевшей у нее нет.

Адвокат Долиной, выступавшая следом, заявила, что ответчик отрицает факт заблуждения истца. При этом приговор по делу о мошенничестве против тех, кто ввел Долину в заблуждение, уже вынесен.

«Истец была уверена, что выполняет указания представителей государственной власти, участвует в спецоперации по поимке преступников», — объяснила адвокат Долиной, указывая, что это подтверждает факт того, что ее доверительница находилась в состоянии заблуждения. «Если бы она понимала, что не участвует в спецоперации, она бы не совершала эту сделку», — добавила адвокат. Факт заблуждения, как выходит из ее слов, бесспорный.

— Жилье было действительно основным? Просто в деле есть сведения о двух объектах, — остановил адвоката суд.

— Оно было основным, — ответила представитель Долиной.

— А живут они там или в другом месте?

— В настоящее время в другом, но в этом тоже проводят много времени.

— Так все-таки, это жилье является основным для них или нет? — еще раз попытался прояснить ситуацию суд.

Получив тот же ответ, адвокату было разрешено продолжать. Представитель Долиной настаивала, что решение судов предыдущих инстанций было абсолютно верным. Лурье не проявила должной осмотрительности. «Никто даже не попытался связаться с матерью ребенка [внучки], и не было бы никакой сделки!», — уверена адвокат. Рыночная стоимость квартиры в 123 млн рублей, уверена она, тоже должна была натолкнуть Лурье на мысль, что Долина не в себе. Как, собственно, и то, что певица настаивала на расчете в наличных.

«Не только должной, даже минимальной степени осмотрительности проявлено не было. А личность истца не снимает обязанности с ответчика действовать осмотрительно», — заявила представитель Долиной.

И тем не менее, сказала адвокат, Долина готова вернуть Лурье 112 млн рублей. На вопрос суда единовременно или нет, ответить она затруднилась. «Мы согласны с возвратом денежных средств», — только лишь сказала представитель певицы. В остальной части жалобы Лурье она просила отказать.

«К этому делу приковано внимание тысяч людей, в том числе тех, кто уже стали жертвой мошенников. Решение Верховного суда будет иметь существенное значение. Возврат продавцу, ставшему жертвой мошенников, его единственного жилья, а покупателю — его денег, стало бы единственно верным решением», — добавила адвокат.

— Кто настаивал на проведении сделки? — спросил прокурор.

— Мошенники, — ответила представитель Долиной.

— Странно. Мошенники у нас не являются стороной по иску. У нас есть продавец и покупатель, — заметил прокурор.

В своем выступлении он заявил, что нижестоящие суды допустили нарушение норм материального права. Был «нарушен баланс интереса сторон». Добросовестный покупатель был обделен, в то время, как продавец получил свое. Вместе с тем, прокурор выступил против выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье. По мнению представителя надзорного ведомства, Долина должна вернуть Полине Лурье ее деньги.

После этого суд отправился в совещательную комнату. Спустя полчаса обсуждения Верховный суд огласил вердикт: Коллегия по гражданским делам полностью пересмотрела решения нижестоящих судов по делу. Исковые требования Ларисы Долиной о признании сделки недействительной отклонены. В то же время встречные требования Полины Лурье о выселении Долиной из спорного жилья направили на новое рассмотрение.

«Право собственности на жилое помещение остается за покупателем», — разъяснил председательствовавший в процессе судья Юрий Москаленко.

В зале суда раздались аплодисменты. Лурье сказала: «Спасибо».

История дела

Лариса Долина в 2024 году стала жертвой мошенников, которые отработали на ней схему с «сохранением денег» на «безопасном счете». В общей сложности ущерб, причиненный певице, оценивается в сумме порядка 317 млн рублей. В числе прочего мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, что ниже ее рыночной стоимости. Полина Лурье выступила покупательницей и не знала о том, что Долину охмурили мошенники.

Впоследствии четверых из них поймали. В ноябре они были приговорены к реальным срокам со штрафами. Одновременно с этим Долина подала иск в суд об оспаривании сделки купли-продажи квартиры.

Хамовнический суд Москвы в марте 2025 года постановил прекратить право собственности Полины Лурье на спорную квартиру и вернул недвижимость Ларисе Долиной. Позже это решение было поддержано как в Мосгорсуде, так и во Втором кассационном суде. После этого Лурье обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решения предыдущих судебных инстанций, отклонить иск Долиной об аннулировании сделки купли-продажи и удовлетворить иск покупательницы квартиры к Долиной.