Собственницей квартиры, которую певица Лариса Долина продала предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн рублей, а потом вернула себе обратно через суд, на данный момент является покупательница, а не сама артистка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Из них следует, что у элитной московской квартиры в июне 2024 года сменился собственник в связи с проведением сделки купли-продажи жилой недвижимости. Предыдущий владелец, как указывает агентство, не менялся на протяжении предшествующих 19 лет.

Летом 2024 года Лариса Долина публично заявила, что стала жертвой преступной группы, которая в течение четырех месяцев под предлогом защиты денег убедила певицу перевести накопления на «безопасные счета» и передать курьеру свои сбережения и вырученные от продажи квартиры средства. Общая сумма ущерба составила не менее 317 миллионов рублей.

По факту заявления певицы было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования сначала была задержана курьер Анжела Цырульникова, а позднее — еще трое фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил всех подсудимых к реальным срокам лишения свободы от четырех до семи лет и оштрафовав каждого на 900 тысяч рублей. При этом главный организатор аферы скрывается за границей.

Параллельно Долиной удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры и полностью восстановить свои права собственности на нее. Это решение было поддержано Мосгорсудом и Вторым кассационным судом общей юрисдикции. В результате покупательница Полина Лурье лишилась и денег, и жилья. В поисках справедливости она обратилась в Верховный суд РФ, где рассмотрение ее кассационной жалобы назначено на 16 декабря.

На волне широкого распространения отмены сделок по продаже квартир пенсионерами в России поднялась волна недовольства: в большинстве случаев суды вставали на сторону продавца, признавали сделку недействительной и возвращали квартиры в собственность изначального владельца, при этом не обеспечивая покупателям возврат стоимости жилья. Эта практика получила название «схема Долиной».

Из-за случившегося россияне начали «отменять» певицу, сдавать билеты на ее концерты и писать гневные комментарии в социальных сетях, ей даже угрожали убийством. В результате Долина снялась в спецвыпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где поделилась подробностями мошеннической схемы, жертвой которой стала. Артистка также пообещала вернуть Полине Лурье 112 млн рублей за квартиру — но постепенно, в течение нескольких лет. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил RTVI, что за это интервью Долина могла получить гонорар в размере 0,5 млн рублей.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что ее клиентка отказывается от этого предложения и продолжит добиваться возвращения ей квартиры через суд. По ее словам, предложенные Долиной условия возврата денег являются «кабальными», поскольку не предполагают конкретных сроков и не предусматривают выплаты пени и процентов.