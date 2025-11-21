Гособвинитель запросил назначить четверым фигурантам дела о мошенничестве, жертвой которых стала в том числе «известная российская певица», сроки от 6 до 9,6 лет лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Имя певицы в публикации не уточняется, в то время как трое из четырех подсудимых проходили обвиняемыми по делу народной артистки России Ларисы Долиной.

По версии обвинения, преступная группа в составе четырех «дропов» — Анжелы Цырульниковой, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьев и Андрея Основы — применяла технологию подмены телефонных номеров, чтобы под видом сотрудников правоохранительных органов, банков и госструктур вымогать у граждан денежные суммы для последующего обналичивания.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Злоумышленники вводили пострадавших в заблуждение, сообщая им о якобы совершенных «мошеннических атаках» на их счета и имущество. Затем жертв принуждали направить крупную сумму средств на подконтрольные счета и провести сделку по отчуждению недвижимости.

В качестве одного из таких случаев в прокуратуре назвали дело «известной эстрадной певицы», которую убедили в необходимости отправить денежные средства на «безопасные счета». После этого она должна была совершить якобы фиктивную сделку купли-продажи принадлежащей ей недвижимости.

Когда пострадавшая выполнила все требования мошенников, она передала Цырульниковой часть своих наличных, а другую часть отправила на счета, подконтрольные мошенникам. Общий ущерб от их действий оценивается в сумму более 300 млн рублей.

В двух других случаях злоумышленники получили преступным путем 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки, проживающей в Одинцово, а также 9,4 млн рублей у жительницы Балашихи. В прокуратуре обратили внимание на то, что вторая потерпевшая догадалась, что стала жертвой мошенников, когда ее пытались заставить передать еще 4,5 млн рублей, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникову в июле 2024 года задержали с поличным при получении муляжа денежных средств.

Обвинение просит назначить:

Цырульниковой — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей,

Леонтьеву — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тыс. рублей,

Каменецкому — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тыс. рублей,

Основе — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Кроме того, обвинение ходатайствовало об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

Ранее адвокат Долиной Ксения Апарина сообщила, что ей и певице угрожали убийством с сентября 2024 года, требуя забрать заявление о мошенничестве с квартирой и прекратить уголовное дело.