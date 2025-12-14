При продаже своей московской квартиры певица Лариса Долина попросила покупательницу — Полину Лурье — отложить дату сделки на 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них уточняется, что при оформлении сделки 10 июня 2024 года Долина и Лурье подписали предварительный договор купли-продажи недвижимости и дополнительное соглашение к нему — о том, что срок заключения основного договора откладывается до 20 июня.

Из документов суда следует, что сдвинуть срок сделки на 10 дней попросила сама Долина: это именно она отправила Лурье текст дополнительного соглашения.

Адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы, подчеркнула, что инициированная певицей отсрочка свидетельствует о ее осознанном отношении к продаже квартиры. По словам юриста, 10 дней — достаточный срок для того, чтобы осмыслить и саму сделку, и ее последствия.

Переход квартиры Долиной в собственность Лурье был зарегистрирован в Росреестре 24 июня 2024 года. Несмотря на то, что певица через суд добилась признания сделки недействительной, единственной собственницей недвижимости на сегодняшний день по-прежнему является покупательница. До этого, как следует из ЕГРН, квартира на протяжении 19 лет оставалась в собственности у одного владельца.

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые четыре месяца убеждали ее передать все деньги, включая 112 млн рублей от продажи квартиры, присланному ими курьеру для помещения на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила как минимум 317 млн рублей.

По заявлению артистки завели уголовное дело. По нему была задержана курьер Анжела Цырульникова и еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил всех подсудимых к 4-7 годам колонии и штрафам в размере 900 тысяч рублей. Главный организатор мошеннической схемы скрывается за границей.

Долина обратилась в суд и потребовала признать сделку купли-продажи своей квартиры недействительной, чтобы вернуть недвижимость. Певица утверждала, что была введена мошенниками в заблуждение и не в полной мере осознавала свои действия. В результате Полина Лурье лишилась и квартиры, и денег. Она попыталась обжаловать решение суда, но до сих пор все кассации оставляли его в силе. Последнее рассмотрение ее жалобы — в Верховном суде РФ — состоится 16 декабря.

Возвращение проданной квартиры через суд в последнее время стало распространенной практикой среди продавцов пенсионного возраста — ее назвали «схемой Долиной». Дошло до того, что покупатели и риелторы стали избегать жилой недвижимости на вторичном рынке, собственниками которой являются пожилые люди. Недовольные ситуацией россияне начали «отменять» певицу — сдавать билеты на ее концерты и оставлять негативные комментарии в соцсетях. Артистке даже угрожали убийством.

Долина снялась в телешоу «Пусть говорят» на Первом канале, где рассказала о взаимодействии с мошенниками и пообещала постепенно вернуть Лурье 112 млн рублей за квартиру. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с RTVI предположил, что артистка могла получить за участие в телепрограмме около 500 тысяч рублей.

Адвокат Лурье назвала предложенные Долиной условия возврата денег «кабальными», поскольку певица не назвала конкретных сроков выплаты и не согласилась возместить пени и проценты за этот срок. Кроме того, по словам Свириденко, ее клиентка настаивает на неправомерности отмены сделки купли-продажи и намерена добиваться возврата квартиры.