Ситуация вокруг проблемных сделок с недвижимостью, которые СМИ называют «бабушкиными схемами» или «схемой Долиной», не относится к компетенции Кремля, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наша тема», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к резонансу вокруг отмены сделок с жильем пожилых людей из-за мошенничества.

«Схема Долиной»

Речь идет о скандале вокруг пятикомнатной квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, а затем вернула обратно через суд, признавший сделку по ее продаже недействительной. Покупательница квартиры Полина Лурье, заплатившая за нее 112 млн рублей, лишилась жилья, оставшись с ипотекой, уплаченные за квартиру деньги ей не вернули. Суд счел, что она может потребовать возмещения своих убытков от мошенников, которых приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии.

27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд (ВС), который истребовал дело для рассмотрения из нижестоящей инстанции. Материалы дела уже переданы одному из судей ВС, пишет ТАСС. В числе третьих лиц указана осужденная за мошенничество курьер Анжела Цырульникова, получившая семь лет колонии. Дата заседания пока не назначена.

Россияне в споре между Долиной и Лурье заняли сторону последней, устроив певице травлю в соцсетях и требуя вернуть деньги покупательнице. Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала StarHit, что ее подзащитная неоднократно пыталась урегулировать дело мирным путем, однако не получила ответа от певицы или ее представителей.

Суды в подобных разбирательствах встают на сторону прежних владельцев квартир. По словам риелторов, из опасения оказаться в такой ситуации россияне все чаще отказываются от сделок с недвижимостью, если продавец — пожилой человек.

Долина 5 декабря прокомментирует скандал, связанный с продажей и возвращением ее квартиры, заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с порталом Popcake. По его словам, до этого артистка не делала публичных заявлений по этой теме из-за плотного графика.

«Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. <…> 5 декабря этот ответ будет», — приводит портал слова Пудовкина.

Власти сейчас находятся в поиске механизма, который бы защитил имущественные права граждан вне зависимости от их социального положения и уровня известности, заявил «Ленте.ру» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя «схему Долиной». Депутат отметил, что граждане массово реагируют на скандал вокруг квартиры певицы и соответствующие решения судов, выражая тем самым «открытый массовый неполитический протест».

«Это не только кейс Долиной. Огромное количество подобных судебных решений, которые просто массово, как гирлянды на новогодней елке, зажигаются на карте страны. Уже какие-то схемы вырабатываются. Уже какие-то бабушки, которых подбивают. Уже начали заниматься не только квартирами, но и машинами. <…> Творится какая-то вакханалия. Поэтому надо все это немедленно остановить», — подчеркнул он.

Как рассказал Нилов, он подготовил законопроект с предложением признавать сделку недействительно только в том случае, когда покупателю в полном объеме возвращаются средства. До этого парламентарий сообщил, что Генпрокуратура поддержала инициативу по введению «периода охлаждения» для сделок по покупке вторичного жилья.

Нилов также выразил мнение, что многолетняя творческая карьера Долиной «очень сильно замарана» из-за скандала вокруг квартиры.