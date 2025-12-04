Генпрокуратура поддержала предложение ввести «период охлаждения» в сделках по покупке квартир вторичного жилья, чтобы пресечь мошенничество по «схеме Долиной» или так называемых «бабушкиных квартир». Это следует из ответа ведомства на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает РБК.

Согласно документу, изменения уже «спроектированы» в федеральный закон от 2015 года «О государственной регистрации недвижимости». В частности, они предусматривают «введение процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и “периода охлаждения” в отношении сделок, имеющих сомнительный характер», формулирует Генпрокуратура. Такие договоры купли-продажи названы в ответе сделками с недвижимостью, «заключенные с пороком воли продавца».

Ведомство напомнило еще о двух инициативах в этой сфере:

ввести в Гражданский кодекс (ГК) понятие «сделка под влиянием» и назначить уголовную ответственность за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки;

начать в целом регулировать организацию деятельности риелторов.

Идею уголовно наказывать за инсценировку «сделки под влиянием», озвучили на круглом столе, проведенном комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отметило надзорное ведомство.

Что касается «периода охлаждения», то предложение тоже исходит из Госдумы. В конце ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат ее фракции, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин внесли на рассмотрение законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при продаже квартир вторичного рынка.

«За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», — пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить деньги за проданную квартиру только после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет, добавил он. Такой порядок отсечет мошенников, а банк будет выступать гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом, полагает Миронов.

Коллеги, однако, считают один лишь «период охлаждения» недостаточным. Член думского комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко рассудил, что «если человек уже находится под влиянием мошенников, то нет никакой гарантии, что злоумышленники не продержат его все эти семь дней».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI высказала мнение, что в истории с квартирой Долиной, которую певица вернула себе после продажи, заявив, что совершила сделку под влиянием мошенников, главная проблема состоит в избирательном правосудии.

«Людей просто возмутила несправедливость <…>. Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», — заявила Останина.

Она указала, что суд не вправе вставать на чью-то сторону только потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами». Депутат и ее коллега Алексей Корниенко обратились к главе Минюста и в Верховный суд с просьбой дать разъяснения судам по таким делам.