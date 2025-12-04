Генпрокуратура поддержала предложение ввести «период охлаждения» в сделках по покупке квартир вторичного жилья, чтобы пресечь мошенничество по «схеме Долиной» или так называемых «бабушкиных квартир». Это следует из ответа ведомства на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает РБК.

Согласно документу, изменения уже «спроектированы» в федеральный закон от 2015 года «О государственной регистрации недвижимости». В частности, они предусматривают «введение процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и “периода охлаждения” в отношении сделок, имеющих сомнительный характер», формулирует Генпрокуратура. Такие договоры купли-продажи названы в ответе сделками с недвижимостью, «заключенные с пороком воли продавца».

Ведомство напомнило еще о двух инициативах в этой сфере:

  • ввести в Гражданский кодекс (ГК) понятие «сделка под влиянием» и назначить уголовную ответственность за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки;
  • начать в целом регулировать организацию деятельности риелторов.

Идею уголовно наказывать за инсценировку «сделки под влиянием», озвучили на круглом столе, проведенном комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отметило надзорное ведомство.

Что касается «периода охлаждения», то предложение тоже исходит из Госдумы. В конце ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат ее фракции, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин внесли на рассмотрение законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при продаже квартир вторичного рынка.

«За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», — пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить деньги за проданную квартиру только после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет, добавил он. Такой порядок отсечет мошенников, а банк будет выступать гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом, полагает Миронов.

Самозапрет, заморозка счета и компенсации: в Госдуме озвучили ответ на «схему Долиной»

Коллеги, однако, считают один лишь «период охлаждения» недостаточным. Член думского комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко рассудил, что «если человек уже находится под влиянием мошенников, то нет никакой гарантии, что злоумышленники не продержат его все эти семь дней».

Как у россиян отнимают квартиры и что с этим делать

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI высказала мнение, что в истории с квартирой Долиной, которую певица вернула себе после продажи, заявив, что совершила сделку под влиянием мошенников, главная проблема состоит в избирательном правосудии.

«Людей просто возмутила несправедливость <…>. Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», — заявила Останина.

Она указала, что суд не вправе вставать на чью-то сторону только потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами». Депутат и ее коллега Алексей Корниенко обратились к главе Минюста и в Верховный суд с просьбой дать разъяснения судам по таким делам.

Жертве «схемы Долиной» вернули деньги за квартиру: неожиданное решение суда