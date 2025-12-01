На фоне резонансного скандала с возвратом проданных квартир (получившего в народе название «эффект Долиной») в Госдуме готовят законопроекты, призванные решить проблему мошенничества.

Как рассказал RTVI заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, законопроект об обязательном «периоде охлаждения» не менее семи дней между заключением сделки и получением продавцом денег был внесен в начале прошлой недели.

По словам парламентария, такая норма позволит сторонам осознать последствия своих действий и предотвратить опасные ситуации.

Делягин связал актуальность проблемы с тем, что первичный рынок из-за дорогой ипотеки и высоких цен фактически остановился, а вторичный рынок, возможно, стал восприниматься кем-то как «конкурент, подлежащий уничтожению».

«Распространение этого вида мошенничества разрушает вторичный рынок недвижимости как таковой», — отметил Делягин.

Кроме «периода охлаждения», законопроект предполагает:

запрет на перевод средств на счета, не принадлежащие продавцу;

обязанность продавца единственного жилья предоставить справку о наличии альтернативного места проживания;

также на текущей неделе в Госдуму будет внесена поправка, запрещающая банкроту освобождаться от долгов, возникших из-за расторжения сделки по его инициативе.

Делягин сообщил, что фракция «Справедливая Россия» провела консультации с юристами и риелторами, встретилась с жертвами мошенников и на следующей неделе представит окончательную версию документа.

Депутат также рассказал RTVI, что попросил председателя Верховного суда разработать для судов рекомендации по защите добросовестных приобретателей жилья. Его обращение пообещали учесть в работе.

«Правда, соответствующие разъяснения были даны пленумом верховного суда еще в 2015 году и сейчас по сути игнорируются», — отметил парламентарий.

Ранее Делягин вносил законопроект о «судебном депозите», позволяющий рассматривать иск о расторжении сделки только после того, как продавец внесет полученные средства на спецсчет.

«Период охлаждения» уже действует с сентября 2025 года при выдаче крупных кредитов. Эксперты считают, что его распространение на сделки с недвижимостью поможет бороться с популярными мошенническими схемами: все они основаны на кратковременном «помутнении рассудка» продавца, которое по закону не может длиться более суток.

Что касается Ларисы Долиной, из-за чьей квартиры разгорелся скандал, то ее пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме на тему «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». Как сообщил депутат Андрей Свищев, мероприятие пройдет 17 декабря.