Октябрьский районный суд Екатеринбурга на фоне скандала вокруг квартиры Ларисы Долиной принял неожиданное решение по делу о продаже жилья под влиянием мошенников. Инстанция утвердила мировое соглашение, по которому проданная мошенникам квартира вернется собственнице, а добросовестный покупатель получит обратно свои деньги.

Истцом выступала 20-летняя студентка из Челябинска. Девушка утверждала, что в летом 2025 года стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга и техподдержки портала «Госуслуги».

Злоумышленники запугали студентку тем, что ее деньги якобы могут похитить и направить на финансирование терроризма. Таким образом ее вынудили к «сотрудничеству с правоохранительными органами» и заставили продать однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей.

Девушка просила суд признать сделку недействительной и восстановить свое право собственности на жилье. Покупатель квартиры подал встречный иск, требуя снять бывшую владелицу квартиры с регистрационного учета. Мужчина указал, что заплатил за квартиру в день подписания договора и его право собственности подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Октябрьский суд объединил оба иска в одно производство. Во время разбирательства стороны «нашли компромиссное решение», сообщила пресс-служба региональных судов. По условиям мирового соглашения покупатель переоформит квартиру на мать обманутой студентки и получит обратно свои деньги посредством безотзывного покрытого аккредитива.

Аккредитив — это безналичный расчет в сделках по купле-продаже вторичной недвижимости через специальный банковский счет. Безотзывный аккредитив не может быть изменен или отменен без согласия получателя средств. Такая форма расчетов гарантирует, что продавец получит деньги, если выполнит все условия договора, а покупатель ― имущество, за которое заплатил, или банк вернет ему средства.

«Эффект Долиной» и его последствия

В России в последние недели активно обсуждается скандал вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, а потом вернула обратно через суд.

Четверо фигурантов дела Долиной получили сроки от четырех до семи лет колонии. Добросовестная покупательница Полина Лурье, заплатившая за пятикомнатную квартиру в центре Москвы 112 млн рублей, по итогам разбирательства осталась ни с чем, уплаченные за квартиру деньги ей не вернули. Суд счел, что она может потребовать от мошенников возмещения своих убытков.

Россияне в споре между Долиной и Лурье заняли сторону последней, устроив певице травлю в соцсетях и требуя вернуть деньги покупательнице. Схемы с недвижимостью, при которых владелец квартиры (чаще всего пенсионер) продает квартиру, а затем утверждает, что стал жертвой мошенников и требует вернуть жилье через суд, стали называться «эффектом Долиной».

Суды в подобных спорах обычно встают на сторону прежних владельцев квартир. По словам риелторов, из опасения оказаться в такой ситуации россияне все чаще отказываются от сделок с недвижимостью, если продавец — пожилой человек.

Скандал с квартирой Долиной дошел и до Госдумы. В конце ноября там прошел круглый стол, посвященный борьбе с мошенничеством на рынке недвижимости. По его итогам депутаты выработали пакет решений. В их числе ― страхование сделок с недвижимостью и заморозка денег на счете продавца при подаче иска, рассказала RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутаты также ждут решения пленума Верховного суда, куда обратилась покупательница квартиры Долиной Полина Лурье. По словам Разворотневой, возврат квартир должен происходить одновременно с возвратом денег покупателю, «и никак не по-другому».

17 декабря в Госдуме пройдет еще один круглый стол по проблеме мошенничестве на рынке вторичного жилья. Ларису Долину пригласили принять в нем участие, сообщил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он пояснил, что парламентарии хотели был понять, «почему правосудие встало на ее сторону». «Может, откроет нам глаза на какие-то факты, может, мы чего-то не знаем», — заявил депутат.

Также на круглый стол приглашены юристы, представители Росреестра, Минюста, участники рынка и пострадавшие граждане.