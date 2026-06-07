Американские разведывательные самолеты и беспилотники полностью прекратили полеты над Черным морем вблизи границ России, сообщает портал Itamilradar.

В статье указывается, что до начала войны с Ираном присутствие американских разведывательных самолетов в регионе было постоянным инструментом НАТО для мониторинга российской военной активности в Крыму, ситуации на Украине, а также Черноморского флота. Теперь США фактически свернули эту деятельность, пишет портал.

Itamilradar отмечает, что в полетах над Черным морем были задействованы такие американские средства радиоэлектронной разведки, как самолеты RC-135W Rivet Joint, вылетавшие из Великобритании, беспилотники RQ-4 Global Hawk и патрульные самолеты P-8A Poseidon, базирующиеся на Сицилии.

В то же время европейские союзники США частично взяли на себя обязанности по патрулированию Черного моря. Так, в последние недели фиксируются миссии RC-135W Rivet Joint британских Королевских ВВС, G550 CAEW ВВС Италии, а также французских разведывательных самолетов. Однако частота и интенсивность вылетов, совершаемых европейцами, не идет ни в какое сравнение с уровнем, который ранее поддерживали США, подчеркивает Itamilradar.

Возможной причиной прекращения американских разведывательных миссий в Черном море могло стать желание Соединенных Штатов дистанцироваться от конфликта на Украине. Кроме того, портал напоминает, что президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на необходимость сократить прямое участие в вопросах обеспечения безопасности Европы.

Ранее начальник британского генерального штаба Ричард Найтон заявил, что Россия в 2026 году значительно нарастила количество полетов своей военной авиации к северным районам Великобритании.

«С начала 2026 года Россия направила к северным районам Великобритании столько же дальних военных самолетов, сколько за весь 2025 год», — сказал он.

По словам Найтона, Москва таким образом проверяет и испытывает оборону Великобритании, а Королевские ВВС перехватывают такие полеты, поднимая в воздух истребители.

Риски и угрозы для Соединенного Королевства сегодня выше, чем когда-либо со времен холодной войны, подчеркнул глава британского генштаба.