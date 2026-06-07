Бывший член британского парламента, журналист и общественный деятель Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны властей Великобритании. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они сделали очень трудным возвращение [в Британию] для меня, моей жены и наших детей. У нас есть трое очень маленьких детей. И если она не может быть в Британии, дети тоже не могут быть там, а значит, и я не могу быть в Британии», — заявил Галлоуэй, подчеркнув, что остается британцем «даже в изгнании».

Он отметил, что не намерен отказываться от своего мнения в угоду британским властям, которые, по словам политика, «предали» его. Галлоуэй также не намерен менять гражданство, но допускает, что «в будущем может произойти все, что угодно».

Как считает политик, британские власти рассматривают его как «большую угрозу» и борются с транслируемой им альтернативной точки зрения. Сам Галлоуэй настаивает на том, что он «не их враг» и «не противник Британии». В то же время он заверил, что «не намерен облегчать им задачу» и продолжит свою деятельность.

«Я просто парень с другой точкой зрения. И в этом кроется вся проблема. <…> Поскольку я довольно хорошо умею выражать свою точку зрения, они просто не могут с этим справиться», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Джордж Галлоуэй известен критикой внешней политики Великобритании. Он, в частности, выступает за выход страны из НАТО и требует привлечь к ответственности экс-премьера страны Бориса Джонсона за срыв мирных переговоров по Украине. Сейчас Галлоуэй возглавляет Рабочую партию Британии.