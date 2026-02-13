Возникновение «эффекта Долиной», связанного с мошеннической схемой для возврата проданных квартир, не оказало особого влияния на рынок недвижимости. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», — сказала она.

Комментируя предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова перейти на безналичные расчеты в сделках с жильем, Набиуллина сообщила, что в ЦБ не видели конкретных предложений, но развивать безналичные расчеты «очень важно».

Глава регулятора отметила, что сейчас доля подобных сделок достигает 88%, а десять лет назад — всего 30%. Улучшение показателя было достигнуто «без запретов», отметила Набиуллина. Она добавила, что запрет на расчеты наличными может перевести к тому, что такие сделки уйдут в серую зону.

Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко рассказал ТАСС, что на фоне скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной вырос спрос на жилье в новостройках, поскольку люди боялись приобретать жилье на вторичном рынке. Таким образом, ситуация позитивно сказалась на рынке первичной недвижимости, отметил эксперт.

В декабре зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил RTVI, что в нижнюю палату внесен законопроект об обязательном «периоде охлаждения» не менее семи дней для сделок с недвижимостью. Депутат говорил, что первичный рынок фактически остановился из-за дорогой ипотеки и высоких цен, а вторичный «разрушается» из-за мошеннических схем.

Внесенный в Госдуму законопроект запрещает переводить средства за жилье на счета, не принадлежащие продавцу, а также обязует продавца единственного жилья предоставить справку о наличии альтернативного места проживания.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что соответствующие нормы могут вступить в силу в 2026 году. Он уточнил, что после заключения сделки деньги будут переводиться напрямую от покупателя к продавцу и временно размещаться на специальном депозите без участия посредников.

Выражение «эффект Долиной» или «схема Долиной» появилось после того, как в суд поступило дело о продаже квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы. В августе 2024 года певица рассказала, что стала жертвой мошенников и продала свое жилье по заниженной стоимости в 112 млн рублей. Помимо этого, артистка передала злоумышленникам сбережения на сумму 68 млн рублей.

Недвижимость купила преподавательница английского языка Полина Лурье, которая не знала, что Долина стала жертвой аферистов. Покупательница требовала признать сделку недействительной, однако суд оставил квартиру за певицей.

Позднее Лурье подала апелляцию в Верховный суд России, который 16 декабря 2025 года вынес решение в ее пользу. В январе приставы передали адвокату покупательницы ключи от бывшей квартиры Долиной.