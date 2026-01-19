Судебные приставы передали адвокату Полины Лурье ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной в центральном московском районе Хамовники, сообщил телеграм-канал Baza. В присутствии силовиков и понятых они вскрыли дверь и провели опись всего имущества. Сама артистка по-прежнему находится за границей и должна вернуться только 20 января.

О том, что приставы передадут Лурье ключи, ранее в понедельник сообщили ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко и адвокат Долиной Мария Пухова. Последняя подчеркнула, что речь не идет о принудительном выселении. По ее словам, приставы проверяют, что решение суда по освобождению квартиры певицей было добровольно исполнено ею в установленный законом срок.

В разговоре с РБК Пухова также указала, что Долину не выселяли принудительно — она сама освободила квартиру за две недели до прибытия приставов.

«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено», — сообщила адвокат.

Свириденко, со своей стороны, заявила РБК, что «приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника». РИА Новости юрист сказала, что Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета.

По данным «Базы», певица не успела вывезти некоторые вещи, и их судьба теперь под вопросом. Канал поясняет, что Лурье как обладательница ключей теперь вправе сменить замки. Приставы же должны описать имущество внутри, независимо от того, достанутся ли оставшиеся вещи Долиной новой владелице квартиры или их придется вернуть.

SHOT пишет, что сама Лурье в этот раз не приехала получать ключи. Она лично присутствовала при предыдущей попытке получить ключи 9 января, но представляющая ее интересы Свириденко тогда отказалась подписать акт приема-передачи жилья. Адвокат тогда объяснила, что Долина находится в отъезде и вернется только 20 января, а у представляющей ее стороны не было подтвержденных полномочий.

Свириденко тогда предупредила, что ее клиентка воспользуется правом обратиться к судебным приставам. Исполнительное производство по выселению певицы было начато сразу после новогодних каникул 12 января.

Адвокат Долиной тогда сказала, что не видит в этой процедуре никакой необходимости и расценила происходящее как попытку другой стороны продолжить самопиар.

«Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — предположила Пухова.

«Обязательно прилетит»: Долина отдохнула в ОАЭ за 1,4 млн рублей

Сама Долина, как сообщают телеграм-каналы, завершает отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Как утверждает Mash, две недели отдыха с пакетом услуг Ultra All Inclusive в 5-звездочном отеле на отдельном острове в Абу-Даби обошлись певице в 1,4 млн рублей.

«В основном певица сидела в номере. Днем могла выйти к морю: кальян, напитки, семейные игры. За новостями из РФ следила — читала ТГ-каналы и обсуждала происходящее с близкими. В момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян», — говорится в публикации Mash.

Директор артистки Сергей Пудовкин сказал ТАСС 19 января, что она «обязательно прилетит» в Россию.

Долина рассказала в августе 2024 года, что стала жертвой «изощренного мошенничества», в результате которого продала свою квартиру в Хамовниках по заниженной цене в 112 млн рублей. Купившая жилье Лурье не знала о мошенничестве, но рисковала остаться и без квартиры и без денег, когда суды последовательно выносили решения в пользу Долиной, которая пыталась вернуть себе право владения квартирой.

Лурье в итоге обратилась в Верховный суд (ВС) как высшую инстанцию и 16 декабря 2025 года выиграла дело, которое после этого уже не подлежит пересмотру. Решение ВС было принято в ее пользу на фоне внимания СМИ к этой теме и возмущения депутатов и общественников, которые стали говорить о необходимости мер защиты покупателей вторичного жилья от подобных схем, когда продавец может получить его назад без какой-либо компенсации.