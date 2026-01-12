Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из московской квартиры, которую она должна была передать во время январских каникул новой владелице Полине Лурье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката певицы Марию Пухову.

Она рассказала, что производство возбуждено по заявлению адвоката Лурье Светланы Свириденко, и расценила происходящее как попытку продолжить самопиар.

«Никакой необходимости в этом [выселении с приставами], на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — приводит ее слова агентство.

Пухова отметила, что сторона Долиной была готова «добровольно передать» квартиру еще с 5 января.

Адвокат самой Лурье заявила 5 января, что Долина отказалась передать квартиру в этот день и перенесла процедуру на 9 января. Но и в новую дату она не явилась на встречу. Тогда стало известно, что артистка находится за границей и намерена вернуться только 20-го числа.

По данным телеграм-канала Mash, Долина вместе с дочерью и внучкой уехала отдыхать в «один из лучших отелей ОАЭ» в Абу-Даби. Сутки в этом комплексе стоят от 80 тыс. рублей за категорию «стандарт» до 540 тыс. за виллу.

Лурье и Свириденко отказались подписывать документы о приеме квартиры в отсутствие Долиной, поскольку, как заявила адвокат, у представителя певицы на встрече не было подтвержденных полномочий.

Кроме того, Свириденко указала на грубые нарушения в акте приема-передачи квартиры — в частности, там не был указан новый адрес регистрации Долиной по месту жительства, как того требуют правила.

В минувшие выходные Свириденко предупредила, что ее клиентка может обратиться к приставам для принудительного выселения Долиной. Как пояснял председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев, такая процедура обычно проходит с участием понятых и составлением актов описи и передачи жилья.

Лурье 16 декабря выиграла в Верховном суде (ВС) спор о праве владения квартирой в центральном московском районе Хамовники. До этого нижестоящие судебные инстанции последовательно признавали право владения за Долиной, которая заявляла, что продала квартиру по заниженной цене в 112 млн рублей под влиянием мошенников. Лурье, которая не знала о мошеннической схеме, при этом оставляли без перспективы вернуть деньги.

Финальное решение ВС как высшей инстанции было принято в пользу Лурье на фоне внимания СМИ к этой теме и возмущения депутатов и общественников, которые стали говорить о необходимости мер защиты покупателей вторичного жилья от подобных схем, когда продавец может получить его назад без какой-либо компенсации.

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной были осуждены четверо: уроженцы республики Марий Эл 28-летний Артур Каменецкий и 43-летний Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии строгого и особого режима соответственно, 53-летняя жительница Кирова Анжела Цырульникова — семь лет лишения свободы, 20-летний Андрей Основа из Тольятти — четыре года. Также им назначили штрафы в размере 900 тыс. рублей каждому.