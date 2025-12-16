Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил решение Верховного суда оставить квартиру Ларисы Долиной в собственности Полины Лурье, которая купила ее в 2024 году. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что имиджу правовой системы тем не менее уже нанесен ущерб.

По словам депутата, участники круглого стола в Госдуме — представители разных фракций, потерпевшие, адвокаты, юристы, риелторы, представители руководства Росреестра — аплодисментами встретили решение Верховного суда. Нилов назвал такой исход «ожидаемым», учитывая скорость, с которой дело рассматривали в Верховном суде. Он обратил внимание и на общественный резонанс вокруг дела.

«Поэтому в целом приветствовать можно такое решение суда, но точка еще не поставлена. Теперь новое рассмотрение, новое решение», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что ситуация нанесла ущерб имиджу правовой системы и власти страны. По его словам, реакция граждан показала серьезный запрос на социальную справедливость. Правительству необходимо принять во внимание, что гражданам требуется ответ на запрос о защите добросовестных приобретателей, добавил он.

Нилов подчеркнул, что властям следует принять не только законодательное решение, но и поправки в Гражданский кодекс. Это необходимо, чтобы покупатель мог вернуть средства в полном объеме, если возникнут основания для возвращения права собственности.

«С одной стороны, мы заметно продвинулись — дистанционные сделки покупки-продажи, а теперь мы откатываемся обратно. Это очень неприятная ситуация для страны и в личном плане для Ларисы Долиной», — заключил Нилов.

Верховный суд 16 декабря рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы Полины Лурье и постановил отменить решения всех нижестоящих инстанций. Лурье сохранила за собой право собственности, однако суд разрешил певице проживать в квартире до решения суда второй инстанции. Само дело отправили на повторное рассмотрение.

Во время заседания сторона Долиной настаивала на том, что артистка находилась под влиянием мошенников и не могла оценить реальное положение дел. Адвокаты певицы утверждают, что в ином случае она бы не согласилась продавать недвижимость. Они также сослались на результаты экспертизы, которая показала, что певица слушала мошенников, будучи уверенной в том, что действует по указанию властей.

Адвокаты Лурье в свою очередь заявили, что певица не предоставила справку из психоневрологического диспансера по просьбе покупательницы. Тем не менее женщина была уверена в Долиной, так как знала, что у артистки есть ИП, а сама она преподавала в институте, что требует ежегодного психиатрического освидетельствования.

В 2024 году Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее перевести деньги на якобы безопасный счет под предлогом сохранения средств. Кроме того, они убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, что ниже ее рыночной цены. Покупательница Полина Лурье в свою очередь не знала, что певица стала жертвой аферистов.

В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к срокам от четырех до семи лет колонии и штрафам от 900 тыс. рублей.