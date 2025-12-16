Полина Лурье остается собственницей квартиры певицы Ларисы Долиной — такое решение 16 декабря вынес Верховный суд. Депутаты Госдумы в ожидании вердикта по получившей распространение «схеме Долиной» при покупке квартиры предложили варианты, как обезопасить сделки. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Открывая круглый стол, депутат Госдумы Михаил Делягин предложил коллегам «расширить, развить, укрепить и, наверное, дополнить многими другими положениями решение пленума Верховного суда от 2015 года».

Он также обратил внимание на то, что в Госдуму уже законопроект о судебных депозитах.

«То есть, если я хочу расторгнуть сделку, то я сначала должен положить полученные мной деньги на судебный депозит», — пояснил Делягин.

Еще один законопроект касается введения периода охлаждения.

«Он о том, что если человек продает единственную квартиру, то должен предъявить нотариально заверенную справку о том, что ему есть, где жить и что деньги перечисляются только ему на счет», — пояснил депутат.

Как обезопасить себя при покупке квартиры

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что не может как законодатель ответить на вопрос, как можно обезопасить себя.

«У меня ответа нет. И на эти же вопросы мне не могут ответить ни юристы, ни адвокаты, ни риелторы. Нет даже практикующих судей, которые сегодня сами находятся в определенном состоянии, анализируя, что происходит», — сказал Нилов во время обсуждения.

Он также обратил внимание на то, что уже сегодня при сделках на вторичном рынке недвижимости «используют детекторы лжи, используют видеозаписи».

«Все это можно. Вот давайте ответим себе на вопрос, а защищает ли все это от подобного решения суда, с которым мы сегодня столкнулись? Ответ, наверное, очевиден, поэтому, конечно, поправки в Гражданский кодекс, закон о регистрации — это, наверное, основное, что нужно делать, все остальное, это дополнительные опции», — заявил парламентарий.

Нилов также напомнил, что направил в правительство предложение ввести проверку дееспособности продавца в сделках по купле-продаже недвижимости. По его словам, это поможет в признании сделок недействительными через суд. В ответ Генпрокуратура поддержала введение «периода охлаждения» и указала на идею ввести регулирование организации деятельности риелторов.

Компенсация добросовестным покупателям

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что главное предложение — это изменение законодательства о государственной регистрации недвижимости.

«Речь идет об однократной компенсации из бюджета добросовестным или осмотрительным покупателям, мы вводим новый термин, в случае, если они попали в такую ситуацию и не могут истребовать деньги ни от продавца, ни от мошенников. Законопроект подготовлен», — рассказала Разворотнева.

Еще одно предложение, продолжила депутат, «касается усиления ответственности для продавцов, сообщающих о совершении сделок под влиянием без должных оснований».

«У нас уже есть целый ряд случаев, когда люди прямо на суде начинают признаваться в том, что они просто хотели заработать», — пояснила она.

Что касается того, чтобы не допустить «схем Долиной» в будущем, то, говорит Разворотнева, «есть развилка: либо страхование, либо нотариальное сопровождение, причем с усилением ответственности нотариусов за последствия, но вне зависимости, так сказать, от их вины».

«Мы с нотариальным сообществом сейчас законопроект об усилении нотариальной ответственности и обязательном нотариальном сопровождении сделок на вторичном рынке прорабатываем точки с точки зрения, в том числе и финансовой нагрузки на тех, кто будет совершать эти нотариальные сделки. Как, что-то будет готово. Я думаю, вместе можем собраться, посмотреть, пообсуждать», — предложила она коллегам.

Не хайповать и действовать по справедливости

В центре дела — базовый вопрос справедливости, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Если человек приобрел имущество, а затем сделка расторгается, деньги должны быть возвращены. Так считает любой здравомыслящий человек. Это и есть основа доверия к закону», — убежден он.

По словам депутата, «ситуация, с которой мы столкнулись, выходит за рамки частного спора, она поднимает вопрос о правоприменительной практике статьи 167 ГК РФ».

«Статья работает, она применялась годами. И сегодня мы рассчитываем, что Верховный суд даст однозначную правовую оценку сложившейся практике и подтвердит базовый принцип двусторонней реституции», — отметил Гусев.

В целом, он убежден, что «если сделка расторгнута, средства должны быть возвращены покупателю. Это должно быть нормой, понятной и принимаемой всеми».

Парламентарий также призвал «не принимать поспешных решений, основанных на хайпе».

При этом Гусев заявил сотрудникам канала SHOT, что купившая квартиру Долиной Полина Лурье может быть частью мошеннической схемы. По его словам, чем больше Лурье говорит, тем больше к ней вопросов.