Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась к суду с просьбой о принудительном выселении певицы с занимаемой жилплощади. Об этом пишет ТАСС с судебного заседания, где рассматривается жалоба на решение по спору вокруг сделки.

Сообщается, что Лурье указала во встречном иске, что сделка по покупке квартиры Долиной была закрыта, необходимая сумма передана стороне продавца в полном объеме, а право собственности на жилплощадь переоформлено в соответствии с действующими требованиями законодательства, однако несмотря на это певица не освободила квартиру.

Представители защиты Лурье также заявили, что решения предыдущих судов привели к необоснованному обогащению одной из сторон вопреки нормам гражданского права, так как деньги остались в руках у мошенников, а покупательница осталась без какой-либо компенсации, пишет MSK1.

В жалобе также указывается, что сама Долина призналась во время заключения сделки, что продаваемая жилплощадь не является ее единственным жильем и певица располагает еще одной квартирой в Москве, а также загородным домом.

Помимо этого, сторона Лурье обратила внимание на то, что поведение артистки в ходе оформления продажи не свидетельствовало о том, что Долина была введена в заблуждение, не отдавала отчет своим действиям или находилась под чьим-то влиянием.

По словам адвокатов покупательницы, певица сознательно шла на продажу своей жилплощади, о чем свидетельствуют правки по сделке, которые она вносила в договор, чтобы сохранить за собой пианино и концертный стул.

«Сделка не была спешной, все действие проходило в течение полутора месяцев», — отметила представительница Лурье.

Она также обратила внимание на то, что артистка самостоятельно написала расписку о получении миллиона рублей, ни с кем не созваниваясь по этому вопросу. В то же время, указала сторона покупательницы, Лурье удалось снизить стоимость квартиры в ходе торгов.

Помимо этого, адвокат Лурье указала, что Долина объяснила свое решение о продаже квартиры желанием приобрести более просторную жилплощадь.

Адвокаты певицы, в свою очередь, сослались на решение по уголовному делу, из которого следует, что вступившие в контакт с Долиной мошенники получили реальные сроки за свои действия.

«Лариса Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — сказала адвокат артистки.

Она также заявила, что Долина не обладает достаточными денежными средствами и выразила уверенность в том, что их должны вернуть мошенники, обманувшие певицу.

При этом, как передает ТАСС, прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье. Ведомство считает, что суды допустили нарушение в деле артистки, отказав покупательнице в денежной компенсации. В результате прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 млн рублей, полученных за квартиру.

Дело Долиной

Лариса Долина продала свою квартиру весной 2024 года, однако, когда покупательница Полина Лурье попросила ее освободить жилье, певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов. По ее словам, преступники вынудили ее продать недвижимость путем «сильного психологического давления». Суды встали на сторону Долиной, аннулировав сделку, в результате чего Лурье лишилась и уплаченных средств, и самой квартиры.

После этого покупательница подала кассационную жалобу в Верховный суд России, оспаривая законность предыдущих судебных решений. Долина предлагала урегулировать спор мировым соглашением, пообещав вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку на несколько лет, однако Лурье отклонила это предложение.

Что касается уголовного дела, то сами мошенники, обманувшие Долину, уже осуждены и получили реальные сроки лишения свободы — от четырех до семи лет. В их числе были курьер и так называемые дропы. Следствие считает, что они действовали в составе группы, другие участники которой пока не установлены.