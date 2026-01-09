Передача квартиры в Хамовниках Полине Лурье, запланированная на 9 января, не состоялась из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу. Об этом РИА Новости рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Она отметила, что у доверенного лица исполнительницы, пришедшего на встречу пока Долина находится в отъезде, не было полномочий на подписание акта приема-передачи недвижимости.

По словам Свириденко, без подписания этого документа Лурье не может заселиться в квартиру. Изданию «Подъем» она уточнила, что артистки не будет в России до 20 января. Дата повторной встречи пока не назначена.

В свою очередь, адвокат певицы Мария Пухова сообщила ТАСС, что сторона покупательницы отказалась принять жилплощадь из-за некорректной даты в документе. Она объяснила, что акт датирован 5-м числом, так как именно к этому дню с их стороны был подготовлен акт, однако тогда Лурье не смогла приехать.

Пухова уточнила РБК, что Свириденко решила дождаться возвращения артистки. Ранее адвокат покупательницы заявила, что 9 января Долина освободила спорную квартиру. Shot отмечал, что возле бывшего дома певицы больше нет грузовых машин и работников, выносящих ее вещи, что свидетельствует о завершении ее переезда.

В 2024 году Долина заявила, что пострадала от действий мошенников, некоторые из которых уже получили приговоры. Под их давлением она реализовала квартиру за 112 млн рублей. Покупателем жилья выступила Лурье.

Весной 2025 года певица смогла добиться отмены сделки, выиграв разбирательства в трех судебных инстанциях, однако 16 декабря Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу покупательницы и аннулировал прежние решения, закрепив право собственности за Лурье.

Решение о выселении артистки Мосгорсуд принял 25 декабря, при этом фактический переезд начался только через четыре дня. Сторона Лурье настаивала на освобождении квартиры к 30 декабря, однако, как сообщила Свириденко, представители Долиной говорили о планах выехать не раньше 5 января, но и этот срок соблюден не был.