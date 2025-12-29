Если певица Лариса Долина не освободит проданную московскую квартиру до 5 января, на нее заведут исполнительное производство. Об этом RTVI рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко. По ее словам, об отказе артистки съехать пораньше ее представители заявили «в достаточно дерзком тоне».

Ранее Свириденко сообщила ТАСС, что вопреки просьбе Лурье, которая не имеет другого жилья кроме купленной квартиры и вынуждена жить у бывшего мужа, Долина отказывается выезжать раньше 5 января. Этот отказ никак не аргументировали, уточнила адвокат покупательницы на вопрос RTVI.

«Просто в достаточно дерзком тоне было сказано, что освобождение произойдет не ранее 5 января. Назначили нам такой срок несмотря на то, что Полина не может в этот день, и мы очень просили передать ключи и подписать акт приема-передачи 30 декабря», — пояснила Свириденко.

По ее словам, если Долина не освободит квартиру даже после 5 января, «уже будет возбуждено исполнительное производство» в соответствии с решением суда о принудительном выселении певицы.

«Полина — очень миролюбивый человек, поэтому хочет все-таки на этом этапе хотя бы все закончить комфортно для двух сторон», — обозначила адвокат позицию Лурье.

Мосгорсуд 25 декабря удовлетворил иск о принудительном выселении Долиной из проданной ею квартиры и обязал ее съехать до конца новогодних праздников. Срок был назначен с учетом интересов «несовершеннолетнего лица» — внучки певицы. На заседании представители артистки подтвердили, что она продолжает проживать в проданной квартире и вещи ее дочери там «тоже присутствуют».

Они заверяли, что Долина не возражает и готова съехать даже раньше, — хотя до этого, по словам Свириденко, певица просила разрешить ей остаться еще на несколько месяцев. В любом случае после установленного судом срока ее регистрация в квартире будет аннулирована.

Адвокат Лурье, выступая в суде, указывала, что ее клиентке негде жить с детьми после развода, тогда как у Долиной есть все «для комфортного проживания» — другая квартира и два земельных участка в собственности плюс квартира дочери в Одинцовском районе Подмосковья.

Сразу же после заседания телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Долина якобы начала вывозить вещи. Сегодня, 29 декабря, появилось видео погрузки концертных нарядов артистки в грузовой автомобиль.

На днях Долина выпустила новую песню под названием «Последнее прощай». Хотя она посвящена расставанию с любимым человеком, журналисты расценили ее как метафору и связали с решением Верховного суда по делу о квартире певицы. Комментарии к посту с анонсом композиции ограничены, под ним остался только один положительный отзыв.