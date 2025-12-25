Мосгорсуд 25 декабря удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной. Согласно решению суда, певица должна покинуть квартиру в Хамовниках до конца январских праздников. Представитель Долиной заявила в суде, что певица не возражает против иска и готова покинуть жилье даже раньше.

Утром в день заседания в Мосгорсуде адвокат Полины Лурье сообщила, что Лариса Долина попросила у хозяйки квартиры пожить в ней еще несколько месяцев после решения о выселении. Однако Лурье, по словам адвоката, эту просьбу отвергла. «Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Светлана Свириденко.

Заседание было назначено на 16 часов. Но задолго до начала в холле Мосгорсуда собрались десятки журналистов. Вскоре тут появилась и Свириденко, но от комментариев отказалась.

Возле зала огромная толпа, через ряды операторов с камерами пытается пробиться почтенного возраста мужчина в свитере.

«А ну пустите, я пришел в гласный суд!», — шумно говорил он.

Телеоператоры пытались ему объяснить, что их все равно запустят первыми. Но чтобы немного приободрить мужчину, сказали, что зал суда был подобран не самым лучшим образом.

«Да, чтоб ограничить гласность!», — энергично поддержал этот тезис мужчина. А потом, услышав что-то непристойное в толпе, выкрикнул:

«Не ругайтесь матом в святом месте!»

Зал суда для такого резонансного заседания действительно был выбран максимально неудачно. Журналистов в него набилось как селедки в бочке. Лариса Долина в суд не явилась, отправив, как и на предыдущих процессах, своего представителя. Полины Лурье в этот раз тоже не было. Дело рассматривала тройка судей.

Первый выступила представитель Лурье Свириденко. Она пояснила, что ее доверительница состояла в браке с 2015 года. В нем родилось двое детей. Брак был расторгнут, и поэтому возникла необходимость найти место проживания Лурье с детьми. «Сейчас она вынуждена проживать в квартире мужа», — объяснила Свириденко.

При этом, уточнила она, у Долиной есть квартира и два земельных участка, у ее дочери в Одинцовском районе тоже есть квартира. «Поэтому никаких сложностей с выселением возникнуть не может», — сказала представитель Лурье и уточнила, что у Долиной и ее семьи есть все «для комфортного проживания».

«Просим произвести выселение указанных лиц, потому что они там до сих пор проживают», — сказала Свириденко про Долину и квартиру, которая, как подтвердил Верховный суд, принадлежит Лурье.

Адвокат Долиной заявила, что решение Верховного суда та обжаловать не планирует.

«Они планируются выселиться из квартиры до конца январских праздников. Поэтому против иска не возражаем. Они выселятся драже раньше, чем то предусматривает закон», — сказала адвокат.

Также защитник Долиной посетовала на прессу. Она сказала, что в СМИ постоянно попадают якобы заявления адвоката Лурье. Но, убеждена сторона Долиной, они постоянно искажаются, чем те недовольны. «Уважаемые журналисты, просьба прекратить выдумывать то, чего нет», — сказала предстатель Долиной. Суд попросил защитника отстать от СМИ, потому что в данном деле это никого не интересует, суд рассматривает вопрос о выселении.

Вместо этого, Мосгорсуд попросил уточнить, кто сейчас живет в квартире, как теперь можно сказать уверенно, — Лурье.

«Лариса Александровна, — подтвердила адвокат певицы. — Но вещи [дочери] там тоже присутствуют».

Присутствовавшая в суде прокурор иск поддержала. «Препятствий для удовлетворения требований Лурье не имеется», — сказала она. По мнению прокурора, Долина должна освободить квартиру, однако ей должно быть предоставлено время в целях соблюдения интересов «несовершеннолетнего лица», то есть внучки. Из выступления прокурора следует, что отсрочка должна составить как раз период январских праздников.

На вынесение решения Мосгорсуду понадобилось 15 минут. Согласно решению, Долина должна быть выселена из квартиры и снята с регистрации по этому адресу. Адвокат уже сообщила певице о решении суда. Долина коротко ответила: «Спасибо».

Хронология событий

Лариса Долина в 2024 году стала жертвой мошенников, которые отработали на ней схему с «сохранением денег» на «безопасном счете». В общей сложности ущерб, причиненный певице, оценивается в сумме порядка 317 млн рублей. В числе прочего мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, что ниже ее рыночной стоимости. Полина Лурье выступила покупательницей и не знала о том, что Долину охмурили мошенники.

Впоследствии четверых из них поймали. В ноябре они были приговорены к реальным срокам со штрафами. Одновременно с этим Долина подала иск в суд об оспаривании сделки купли-продажи квартиры. Хамовнический суд Москвы в марте 2025 года постановил прекратить право собственности Полины Лурье на спорную квартиру и вернул недвижимость Ларисе Долиной. Позже это решение было поддержано как в Мосгорсуде, так и во Втором кассационном суде. После этого Лурье обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решения предыдущих судебных инстанций, отклонить иск Долиной об аннулировании сделки купли-продажи и удовлетворить иск покупательницы квартиры к Долиной.

16 декабря Верховный суд РФ отменил решения трех предыдущих инстанций и признал право собственности на квартиру в Хамовниках за добросовестной покупательницей Полиной Лурье. При этом вопрос о принудительном выселении Ларисы Долиной ВС РФ передал в Мосгорсуд.