Народная артистка России Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках, которая по решению суда осталась в собственности Полины Лурье. Адвокат покупательницы сообщила ТАСС, что певица отказалась освобождать спорное жилье до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы.

Телеграм-канал Shot пишет, что Долина наняла несколько «Газелей». Первая подъехала к дому около 10:00 по мск 29 декабря, чтобы увезти одежду артистки, в том числе концертные костюмы, которые якобы «заняли половину» грузовика. По данным Shot, синтезатор певицы, который стоит около 1 млн рублей, будут разбирать и выносить на последних этапах переезда.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что в грузовик погрузили одежду и крупные коробки. Как отмечает «Москва 24», неизвестно, решила ли Долина сразу увезти все вещи из квартиры или же будет перевозить их «целую неделю».

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила ТАСС, что ее клиентка просила Долину выехать и передать ключи до 30 декабря, но представители певицы ответили отказом. По их словам, она намерена забрать вещи до 5 января.

25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и обязал певицу покинуть жилье в Хамовниках до конца январских праздников. Представители артистки заверяли, что она готова выехать даже раньше.

Летом 2024 года Долина продала квартиру в столичном районе Хамовники за 112 млн рублей. Потом артистка заявила, что пошла на сделку под влиянием мошенников и не отдавала отчет своим действиям.

Весной 2025 года суд вернул Долиной жилье и признал сделку недействительной, после этого покупательница осталась без денег и квартиры. Это решение поддержали в Мосгорсуде и Втором кассационном суде. Тогда Лурье обратилась в Верховный суд (ВС) с просьбой отменить решения предыдущих судебных инстанций и отклонить иск об аннулировании сделки купли-продажи.

16 декабря ВС отменил решение трех предыдущих инстанций и признал право собственности за Лурье, но вопрос о принудительном выселении Долиной передал в Мосгорсуд. Вердикт по нему был вынесен 25 декабря в пользу покупательницы.