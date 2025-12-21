Первое выступление народной артистки России Ларисы Долиной в 2026 году — «Юбилейный концерт в кругу друзей» в честь ее 70-летия, который должен был состояться в Туле 4 января, — отменили «в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени» певицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор компании-организатора концерта Владислав Серенко рассказал агентству, что зрительный зал ДК «Туламашзавод» рассчитан на 724 места, но на выступление Долиной к сегодняшнему дню купили только 380 билетов. «Тульская служба новостей» уточняет, что их цена варьировалась от 3,5 до 7,5 тысячи рублей.

Телеканал «Первый тульский» сообщил о прекращении продажи билетов на мероприятие накануне, 20 декабря. Журналисты обратились к Серенко за комментарием, но не смогли его получить, однако сами обнаружили, что купить билет на концерт Долиной в Туле с помощью «известных сервисов» стало невозможно.

«Комсомольская правда» еще 17 декабря утверждала, что если на тульское выступление артистки не удастся продать как минимум половину билетов, оно будет отменено. По оценке издания, из-за отмены концерта Долина потеряла около 1 млн рублей, поскольку ее средний гонорар за участие в таком мероприятии составляет 1-1,5 млн рублей.

Билеты на юбилейное шоу Долиной с большими скидками продавали на некоторых тульских предприятиях — но «люди их не брали», пишет «Комсомолка».

«Говорят, что билетов было продано намного меньше, чем транслировалось, чтобы не создавать совсем уж катастрофическую картину продаж. На самом деле было продано меньше 30% зала. В таких условиях проводить концерт — убытки для организатора. Поэтому его отменили. Наверняка, озвучат по традиции другую причину», — прогнозировало издание.

В концертном графике Долиной с декабря по июнь запланированы 12 сольных выступлений. Сегодня, 21 декабря, она участвует в записи телеверсии «Рождества с Григорием Лепсом». Потом, 24 декабря, артистка должна выступать в одном из московских ресторанов, но туда пока не распродано более половины билетов. Их стоимость варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Еще одно аналогичное выступление Долиной на той же площадке состоится в январе 2026 года.

На 25 февраля запланирован концерт Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский», а на 7 марта — в Московском международном Доме музыки. Билеты на них доступны на таких популярных сервисах как «Яндекс Афише» и Kassir.ru. РБК отмечает, что «на данный момент бронирований практически нет».

Юбилейное шоу Долиной «В кругу друзей» в честь 70-летия артистки состоялось 10 сентября 2025 года в Государственном Кремлевском дворце, оно проводилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 13 сентября видеоверсию концерта показал Первый канал. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя именинницу, назвал ее выдающейся певицей, покорившей сердца любителей джазового и эстрадного искусства.

Проблемы с продажей билетов на концерты Долиной начались на фоне скандала вокруг истории с ее московской квартирой, которую певица сначала продала за 112 млн рублей, а потом вернула обратно через суд, заявив, что действовала под влиянием мошенников. Такая практика — когда пенсионеры добиваются отмены сделок по продаже своих квартир и при этом заявляют о невозможности вернуть покупателю деньги — настолько широко распространилась в России, что получила название «схема Долиной».

Купившая квартиру певицы Полина Лурье дошла до Верховного суда РФ, который отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на пересмотр, а также обязал Долину выехать. Вопрос о ее выселении будет рассматриваться в Мосгорсуде 25 декабря.