Автоматического пересмотра судебных дел после решения Верховного суда по квартире певицы Ларисы Долиной не будет, заявила RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Это связано с тем, что каждый случай имеет свои особенности, объяснила она. Однако, добавила парламентарий, пострадавшие граждане могут подать новые иски, а суды будут учитывать позицию высшей инстанции.

«Автоматического пересмотра дел в связи с решением Верховного суда по делу Долиной точно не будет. В каждом деле свои нюансы, и их надо рассматривать самостоятельно. Однако у людей будет шанс еще раз подать иск. Конечно, суды сейчас будут настраиваться немножечко другим образом», — сказала Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что решение Верховного суда вовсе не означает, что Госдума свернет законодательную работу в этой сфере.

«Наша задача как законодателей — сделать так, чтобы в будущем таких инцидентов было как можно меньше и чтобы те люди, которые не добьются пересмотра дел, не остались на улице», — уточнила она.

Разворотнева отметила, что уже подготовлен законопроект о компенсации добросовестным покупателям стоимости квартиры за счет государства в отдельных случаях.

«Слава богу, с Долиной есть что взять, она не нищая. А есть бабушки, которые продали единственное жилье, деньги потратили, а потом требуют квартиру обратно. Так вот: если человек попал прямо в совсем мошеннические схемы и денег взять неоткуда, то должна быть возможность компенсировать стоимость жилья некоторым [гражданам] за счет государства», — напомнила депутат.

Второй важной мерой станет запрет на возврат квартир без предварительного возврата денег, рассказала собеседница RTVI.

Третье направление, которое сейчас активно обсуждается, — обязательное нотариальное сопровождение сделок с усилением ответственности нотариусов за результаты, включая непредвиденные обстоятельства, добавила Разворотнева.

«Или в качестве альтернативы — страхование сделок. Надо просто посчитать, во что это обойдется, в том числе гражданам, насколько это будет работать», — сказала она.

Кроме того, продолжила парламентарий, по аналогии с банковской практикой подготовлен законопроект о «второй руке» — о назначении представителя, без которого нельзя будет совершать сделки с недвижимостью.

«Тоже готовим законопроект об обязательном уведомлении близких родственников о сделке с недвижимостью. Ну и законопроект о риелторской деятельности, я считаю, надо принимать обязательно», — заявила Разворотнева.

Ранее Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и обязал Долину освободить квартиру площадью 236,3 кв. м, которую купила Полина Лурье. Певица продала недвижимость за 112 млн рублей, но затем обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, утверждая, что действовала под психологическим давлением и угрозами неизвестных лиц.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили иск Долиной.

Однако Верховный суд встал на сторону Лурье, признав ее добросовестным приобретателем. Кроме того, Лурье указывала на то, что даже если сделку признать недействительной, отсутствие взыскания с Долиной полученных денежных средств противоречит закону.

Помимо этого, защита Лурье заявила, что артистка не предоставила справку из психоневрологического диспансера по просьбе покупательницы. При этом покупательница была уверена в певице, так как знала, что у той есть ИП, а сама она преподавала в институте, что требует ежегодного психиатрического освидетельствования.

Согласно решению ВС, Лурье сохранила за собой право собственности, но суд разрешил Долиной проживать в квартире до решения суда второй инстанции. Само дело было отправлено на повторное рассмотрение.

Как сообщили ТАСС в Верховном суде России, решение по квартире Долиной войдет в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью. На текущий момент три коллегии Верховного суда — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — по поручению председателя ВС Игоря Краснова готовят обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью.

«В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — сказано в сообщении пресс-службы суда.