Решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной войдет в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью. Об этом сообщили ТАСС в ВС России.

Три коллегии Верховного суда по поручению председателя ВС Игоря Краснова готовят обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью.

«По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Накануне Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной в центре Москвы Полины Лурье и постановил отменить решения всех нижестоящих инстанций. Покупательница сохранила за собой право собственности, но суд разрешил артистке проживать в квартире до решения суда второй инстанции. Само дело было отправлено на повторное рассмотрение.

В ходе заседания сторона Долиной настаивала на том, что певица находилась под влиянием мошенников и не могла оценить реальное положение дел. По словам ее адвокатов, в ином случае Долина бы не согласилась продавать недвижимость. Юристы также сослались на экспертизу, которая показала, что артистка слушала мошенников, будучи уверенной в том, что действует по указанию властей.

Сторона защиты Лурье в свою очередь заявила, что Долина не предоставила справку из психоневрологического диспансера по просьбе покупательницы. При это Лурье была уверена в певице, так как знала, что у Долиной есть ИП, а сама она преподавала в институте, что требует ежегодного психиатрического освидетельствования.