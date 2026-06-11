Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщается в резолюции Совета FIDE. Поводом стало неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенного в отношении ФШР.

«Совет констатирует, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки», — говорится в документе. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE санкция вступила в силу немедленно.

При этом международная федерация подчеркнула, что решение направлено против российской организации, а не отдельных спортсменов.

«Данное решение касается федерации-члена и не ограничивает возможности участия отдельных игроков в соответствии с действующим регламентом и решениями FIDE», — отмечается в резолюции.

Российские шахматисты, отвечающие установленным критериям, сохранят право участвовать в международных соревнованиях на условиях, согласованных с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Вопрос об утверждении санкции вынесут на голосование на ближайшей Генеральной ассамблее FIDE. Совет также подчеркнул «приверженность принципам надлежащего управления и соблюдения решений компетентных судебных органов».

Это не первый конфликт FIDE и ФШР: в июне 2024 года этическая комиссия международной федерации уже временно отстраняла российскую организацию за нарушение этического и дисциплинарного кодекса. Тогда ФШР подала апелляцию, которую удовлетворили, и санкцию отменили.