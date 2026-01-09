Певица Лариса Долина 9 декабря освободила пятикомнатную квартиру в Хамовниках, однако так и не отдала ключи покупательнице Полине Лурье. Об этом РИА Новости сообщила адвокат собственницы Светлана Свириденко.

По ее словам, сам процесс передачи жилплощади пока так и не произошел. Встреча с представителем исполнительницы по этому вопросу запланирована на ближайшие дни, отметила она.

В то же время адвокат артистки Мария Пухова рассказала ТАСС, что Долина намерена передать ключи от недвижимости уже сегодня, 9 января, во второй половине дня.

По данным Shot, переезд исполнительницы из спорной квартиры завершен — возле дома больше нет грузовых машин и работников, выносящих ее вещи. Телеграмм-канал не исключает, что сама певица могла уехать за границу на праздники.

В 2024 году Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, часть из которых уже осуждена. Под их влиянием она продала квартиру за 112 млн рублей. Покупательницей стала Лурье.

Весной 2025 года певице удалось оспорить сделку, выиграв дело в трех инстанциях, но 16 декабря Верховный суд россии рассмотрел кассацию покупательницы и отменил все предыдущие решения, признав право собственности за Лурье.

Мосгорсуд вынес решение о выселении артистки 25 декабря, однако к переезду она приступила лишь спустя четыре дня. Защита Лурье просила освободить жилплощадь к 30 декабря, но, по словам Свириденко, представители Долиной заявили о намерении съехать не ранее 5 января, однако и этот срок был нарушен.