Закон не ограничивает певицу Ларису Долину в праве предложить Полине Лурье выкупить квартиру обратно. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, учитывая свободу договора (ст. 421 и 421.1 ГК РФ), это возможно сделать в рамках новой сделки. Однако, если обратный выкуп не был согласован заранее, обязанность принять оферту отсутствует, добавил юрист.

Летом 2024 года исполнительница заявила, что стала жертвой мошенников, которые убеждали ее перевести деньги на якобы безопасные счета. Таким образом, под их влиянием она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупательницей стала учительница английского Полина Лурье.

Весной 2025 года народной артистке вернули недвижимость, признав сделку недействительной. Соответствующее решение подтвердил Мосгорсуд и Второй кассационный суд. Однако Лурье обжаловала его в Верховном суде.

Так, 16 декабря решения нижестоящих инстанций были отменены и право собственности на жилье признали за Лурье. 25 декабря Мосгорсуд обязал Долину освободить квартиру в пользу законной владелицы. Срок был назначен с учетом интересов «несовершеннолетнего лица» — внучки певицы.

29 декабря стало известно, что певица отказывается покидать жилье раньше 5 января. Об этом ее представители заявили адвокату покупательницы Светланы Свириденко «в достаточно дерзком тоне». Юрист отметила, что если исполнительница не освободит квартиру, на нее заведут исполнительное производство.

31 декабря суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с девяти человек, выполнявших роль так называемых дропперов, то есть получателей средств на личные счета, по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, в общей сложности 48,95 млн рублей. Эти деньги признаны компенсацией за неосновательное обогащение.

Как следует из материалов разбирательства, все фигуранты проживают в Йошкар-Оле, тогда как организаторы мошеннической схемы работали с территории Украины. Часть привлеченных к делу лиц имеет статус свидетелей, а один из участников уже приговорен к четырем годам лишения свободы.