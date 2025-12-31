Суд в Йошкар-Оле обязал девять человек, которые действовали в качестве «дропперов» (посредников, получавших деньги на свои счета) в схеме мошенничества против певицы Ларисы Долиной, выплатить ей в общей сложности 48,95 млн рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сообщает ТАСС.

Каждому из фигурантов вменяется возврат конкретной суммы, полученной от Долиной в апреле 2025 года:

— Андрею Основе — 13,5 млн рублей;

— Виктории Южаниной — 13 млн рублей;

— Марии Быстровой — 7,5 млн рублей;

— Дмитрию Кольцову — 7 млн рублей;

— Дмитрию Леонтьеву — 5 млн рублей;

— Николаю Миловатскому — 4,1 млн рублей;

— Ольге Герцен — 4 млн рублей;

— Владимиру Кондукторову — 4 млн рублей;

— Роману Горячеву — 3 млн рублей.

Согласно материалам дела, все они являются жителями Йошкар-Олы, в то время как организаторы аферы действовали с территории Украины. Часть привлеченных лиц проходят по делу как свидетели, а один из них — Андрей Основа — уже осужден к четырем годам лишения свободы.

Летом 2024 года Долина, по ее словам, под влиянием мошенников, убеждавших перевести средства на «безопасные счета», продала свою квартиру в московском районе Хамовники за 112 млн рублей. В результате она лишилась как сбережений, так и недвижимости.

Весной 2025 года суд первой инстанции вернул квартиру Долиной, признав сделку недействительной. Это решение было подтверждено Мосгорсудом и Вторым кассационным судом. Однако покупательница квартиры, Лурье, обжаловала его в Верховном суде.

Верховный суд России 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на квартиру за Лурье, но вопрос о принудительном выселении Долиной направил на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который 25 декабря вынес вердикт, обязывающий певицу освободить спорное жилье в пользу законной владелицы.