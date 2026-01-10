Певицу Ларису Долину, которая затягивает передачу квартиры в центре Москвы новой хозяйке Полине Лурье, могут выселить принудительно с привлечением судебных приставов. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», — сказала она.

В разговоре с ТАСС Свириденко заявила, что передача квартиры, назначенная на 9 января, была сорвана, поскольку сама Долина не явилась на встречу, а у представляющей ее стороны не было подтвержденных полномочий.

Помимо того, в самом акте приема-передачи жилья были допущены грубые нарушения, отметила адвокат. В частности, там не был указан новый адрес регистрации певицы по месту жительства, как того требуют правила, рассказала она.

Защитница Долиной Мария Пухова заявила ТАСС, что Лариса Долина сейчас находится за границей. В ее отсутствие и с учетом обнаруженных нарушений Свириденко и Лурье не стали подписывать документы.

Свириденко уточнила, что они будут ждать возвращения Долиной, но не исключают для себя возможности обратиться к судебным приставам.

Если бывший собственник затягивает передачу квартиры новому владельцу, который получил ее по решению суда, то его могут выселить принудительно. В этом случае процедура проходит с участием понятых и составляются акты описи и передачи жилья, пояснил председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

Долину обвиняют в последовательном срыве передачи жилья

Лурье в декабре выиграла в Верховном суде спор о праве владения квартирой. Позднее в том же месяце Мосгорсуд отдельно обязал певицу освободить жилплощадь до конца январских праздников.

Свириденко перед заседанием Мосгорсуда 25 декабря рассказала, что Долина просила дать ей возможность пожить в квартире еще несколько месяцев, однако Лурье ей отказала, потому что и так давно ждала заселения вместе с детьми. В самом суде адвокат Долиной заявила, что та готова выехать даже раньше, чем кончатся январские праздники.

Позднее адвокат Лурье сообщила, что ее клиентка попросила освободить жилье к 30 декабря, но от представителей Долиной поступило заявление «в дерзком тоне», что певица съедет «не ранее 5 января». Этот срок был нарушен и перенесен на 9 января, но и тогда передача квартиры не состоялась.

Мошенничество, резонанс и финальный проигрыш

Об афере с квартирой Долиной в центральном районе Хамовники стало известно в августе 2024 года. Звезда тогда заявила, что стала жертвой «очень изощренных и спланированных мошеннических действий».

Вскоре выяснилось, что пятикомнатная квартира площадью 236 кв. м была продана за 112 млн рублей москвичке Полине Лурье, которая ничего не знала о мошенничестве.

Суды, которые рассматривали спор между ними, последовательно признавали право владения за Долиной, при этом пострадавшая на сделке Лурье лишалась не только купленного жилья, но и перспективы вернуть свои деньги, доставшиеся мошенникам.

Лурье в итоге обратилась в Верховный суд как последнюю из возможных инстанций. На фоне резонанса, который скандал получил в СМИ, а также возмущения депутатов подобными схемами возвращения проданных квартир решение было вынесено в пользу Лурье.

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной были осуждены четверо: уроженцы республики Марий Эл 28-летний Артур Каменецкий и 43-летний Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии строгого и особого режима соответственно, 53-летняя жительница Кирова Анжела Цырульникова — семь лет лишения свободы, 20-летний Андрей Основа из Тольятти — четыре года. Также им назначили штрафы в размере 900 тыс. рублей каждому.