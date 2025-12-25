Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — отметила собеседница агентства.

По словам певицы, она не успевает собрать свои вещи.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в столичном районе Хамовники за 112 млн рублей. Жилье перешло в собственность преподавательницы английского языка Полины Лурье. Артистка говорила, что согласилась на сделку, находясь под психологическим давлением, и не отдавала отчет своим действиям. После этого Долина потребовала признать сделку недействительной.

В марте 2025 года суд отказал Лурье во встречном иске о выселении певицы и вернул право на недвижимость Долиной. В ноябре Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы на решение вернуть квартиру певице.

На фоне решения суда артистка столкнулась с волной хейта в соцсетях. СМИ писали, что московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил анонс выступления певицы в новогоднюю ночь. Кроме того, над делом Долиной шутил в соцсетях ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», сообщив, что не будет доставлять еду по адресу, где находится квартира Долиной.

16 декабря Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на пересмотр. Право собственности осталось за Лурье, а вопрос о выселении Долиной будет рассматриваться в Мосгорсуде 25 декабря.