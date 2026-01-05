Певица Лариса Долина вновь перенесла дату освобождения спорной квартиры в Хамовниках, которую по решению Верховного суда РФ должна передать покупательнице Полине Лурье. Раньше она называла срок 5 января, теперь ее адвокат заявила, что артистка покинет жилплощадь 9 января.

Решение Мосгорсуда о выселении Долиной было вынесено 25 декабря, однако певица приступила к переезду только 29 декабря. Покупательница просила освободить жилье к 30 декабря, но адвокат Лурье, Светлана Свириденко рассказала, что от представителей Долиной поступило заявление о намерении съехать «не ранее 5 января». Об этом было сообщено «в дерзком тоне». Но и срок 5 января также был нарушен.

Лурье пока не обращается к судебным приставам, надеясь на мирное и добровольное исполнение решения суда.

Конфликт вокруг элитной пятикомнатной квартиры возник после того, как в 2024 году Лариса Долина стала жертвой масштабного мошенничества с ущербом около 317 млн рублей. Злоумышленники, часть из которых уже осуждена, убедили певицу продать недвижимость по заниженной цене — за 112 млн рублей. Покупательницей стала Полина Лурье, не знавшая о действиях мошенников.

Долина через суд оспорила сделку и сначала выиграла дело в трех инстанциях, но 16 декабря Верховный суд РФ, рассмотрев кассацию Лурье, отменил все предыдущие решения и окончательно признал право собственности на квартиру за добросовестной покупательницей. Вопрос о выселении был передан в Мосгорсуд, который вынес решение 25 декабря.