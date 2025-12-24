Госдуме восьмого созыва в 2026 году следует защитить добросовестных покупателей квартир, ужесточить наказание за нападения на врачей, а также защитить жилье участников СВО. Об этом корреспонденту RTVI рассказала вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко.

«Я бы говорила не о конкретных законах, а о направлениях работы. Депутаты восьмого созыва должны завершить работу над тремя важными проблемными вопросами так, чтобы результат почувствовал каждый избиратель», — подчеркнула Абрамченко.

Правовые последствия дела Долина-Лурье

Первое направление работы Госдумы в 2026 году — защита добросовестных покупателей недвижимости на вторичном рынке, считает она.

«Да, Верховный суд поставил точку в деле «Долиной — Лурье». Суд подтвердил право собственности на квартиру покупателя — Полины Лурье. Однако в законодательной сфере остался определенный вакуум с точки зрения применения последствий признания сделок недействительными», — сказала парламентарий.

Парламентариям «нужно создать однозначные правовые нормы, которые не позволят судам трактовать законы по-разному», убеждена Абрамченко. Большинство из обсуждаемых инициатив имеют вспомогательный или спорный характер, полагает она.

Так, рассуждает Абрамченко, регулирование риелторских услуг не затрагивает сделки без посредников, предлагаемый период охлаждения затягивает сделки для добросовестных участников и не спасает от мошенников. Обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью — давняя мечта нотариального сообщества и существенный шаг назад в реформировании гражданского оборота недвижимости, убеждена она.

«Я вижу решение проблемы применения последствий недействительности сделок с недвижимостью в поправках в гражданское законодательство и законодательство о регистрации недвижимости в части указания даты перехода права на квартиру — только после получения Росреестром информации о возврате денег добросовестному покупателю от прежнего владельца», — заявила Абрамченко.

По ее убеждению, «необходимы четкие правила игры: запрет на прекращение права собственности честного покупателя до полного возврата средств ему «обманутой бабушкой» должен стать законом».

Ужесточение наказания за нападения на врачей

Второе направление работы Госдумы в 2026 году касается ужесточения наказания за нападение на врачей, рассказала Абрамченко. В последнее время растет число таких случаев — и это тревожный сигнал, уголовные дела возбуждаются редко, а нарушители зачастую отделываются штрафами, отметила она.

В зоне риска — бригады скорой помощи, психиатры, онкологи и реаниматологи. По опросам, почти каждый пятый врач сталкивался с физическим насилием, а более половины — с оскорблениями. Медицинские работники оказываются крайними в ситуации, когда возможности современной медицины ограничены или ресурсы системы недостаточны, сказала вице-спикер Госдумы.

«Современное общество зачастую забывает: врачи оказывают не услугу по рыночному принципу «купил-продал», а помощь человеку в трудной жизненной ситуации. Медики просят ужесточить уголовную ответственность за подобные преступления. Следует приравнять нападение на медицинского работника к аналогичным действиям против представителей власти — полицейских или судей», — заявила Абрамченко.

Это позволило бы повысить уровень защиты медиков и донести до общества мысль: физическое насилие и угрозы в адрес врача будут иметь серьезные последствия, подчеркнула вице-спикер.

Абрамченко привела в пример Казахстана, где парламент принял закон о лишении свободы до 12 лет за насилие против медработников и водителей скорой помощи после резонансных случаев.

Право на недвижимость

Госдума также должна внести изменения в законодательство, предусматривающее возникновение права на недвижимость в ЖСК не с момента передачи денег, а с момента государственной регистрации прав, заявила RTVI Абрамченко.

Работа депутата с обращениями бойцов СВО и их родственников выявила проблему, которая чуть не привела к потере единственного жилья участника спецоперации, сообщила она.

«Решение данного проблемного вопроса заняло у нашей команды почти год работы. В его основе — история бойца СВО, который приобрел квартиру в Новочеркасске по программе военной ипотеки», — рассказала вице-спикер Госдумы.

Дом был построен как жилищно-строительный кооператив (ЖСК) на средства физических лиц, однако вскоре возник конфликт: один из инвесторов, не являющийся членом кооператива, предъявил претензии к председателю ЖСК по поводу возврата внесенных денежных средств. В качестве подтверждения в суд были представлены копии расписок, составленных в простой письменной форме и не заверенных нотариально. Ситуация осложнилась тем, что обязать вернуть деньги председателя ЖСК было невозможно — он скончался, рассказала Абрамченко.

Суд принял решение передать квартиры добросовестных покупателей, в том числе квартиру участника СВО, в счет погашения долгов умершего председателя ЖСК, при этом доказательств, что именно средства из расписок были направлены на строительство дома суду, представлено не было, продолжила она.

Сам боец не был членом ЖСК. Он оформил военную ипотеку и купил квартиру у лица, которое еще раньше купило эту самую квартиру у кооператива, то есть он был третьим звеном в цепочке сделок. Право собственности участника СВО было прекращено на основании решения суда, несмотря на то, что военнослужащий продолжал исправно платить взносы по ипотеке, а в квартире были зарегистрированы двое несовершеннолетних детей, и это было единственное жилье семьи, пояснила депутат.

«В таких ситуациях решением будет изменение законодательства, предусматривающее возникновение права на недвижимость в ЖСК не с момента передачи денег, а с момента государственной регистрации прав», — заявила Абрамченко.