Александр Вучич может покинуть пост президента Сербии через три-четыре месяца или даже раньше. Об этом он заявил в интервью «Радио Белград».

Глава государства признался, что уже начал понемногу освобождать президентскую канцелярию. Он намерен передать собранные за время правления книги какому-нибудь учреждению, но пока не решил, куда именно, рассказал Вучич.

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много, я попросил друзей, я пожертвую 1200 книг, которые получил за время своего пребывания в должности», — пообещал сербский лидер.

Он сказал, что сейчас изучает кандидатуры возможных преемников в составе правящей партии и что новым главой государства, безусловно, станет человек, способный одержать победу на выборах. По его словам, будущий кандидат должен быть «ответственным, образованным и энергичным человеком, который знает, что представляет собой государство».

Вучич также поделился, что рассматривает возможность баллотироваться на пост премьер-министра.

За несколько недель до этого интервью Вучич уже заявлял о возможности досрочного ухода. В конце мая, находясь с визитом в Пекине, он сказал журналистам, что «возможно, скоро подаст прошение об отставке». При этом сербский лидер подчеркнул, что не намерен повторять путь экс-президента Бориса Тадича, который в 2012 году досрочно сложил полномочия, чтобы сразу же вновь баллотироваться на этот пост.

В начале июня Вучич подтвердил, что правящая Сербская прогрессивная партия выдвинет его кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах. По мнению политологов, такой шаг позволит нынешнему президенту сохранить власть, поскольку конституция запрещает ему баллотироваться на третий президентский срок.

Официально его президентские полномочия истекают в мае 2027 года. Конституция Сербии разрешает одному человеку занимать пост главы государства не более двух сроков каждый протяженностью пять лет.

Вучич является президентом Сербии с 31 мая 2017 года и был переизбран на второй срок в 2022 году. Досрочные парламентские выборы, как ожидается, пройдут осенью 2026 года — с конца сентября до середины ноября.