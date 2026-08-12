У гражданина России изъяли одну из крупнейших партий метамфетамина в американском штате Луизиана. Об этом сообщил в соцсетях офис шерифа округа Ливингстон.

Кинологическая служба остановила на трассе 18-колесный грузовик, за рулем которого находился подлежащий депортации россиянин Антон Раков. В прицепе было обнаружено 358,14 кг метамфетамина. Шериф Джейсон Ард назвал эту операцию одной из крупнейших в штате.

Водителя задержали за нелегальное пребывание в США и передали Иммиграционной и таможенной службе (ICE), он находится под стражей.

В мае живущий в США топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугал Судхир получил в России 2,5 года колонии и штраф за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, купленного по рецепту американского врача. Судхир обжаловал приговор, а его невеста рассказала RTVI о подготовке прошения на имя президента России Владимира Путина.