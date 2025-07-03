Утром 3 июля в городской клинической больнице № 8 в Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медработников, его задержали. Об этом говорится в телеграм-канале регионального Следственного комитета.

В СК уточнили, что в результате нападения были ранены две женщины, они госпитализированы.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК», — сказано в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства ЧП. Задержанный будет доставлен в следственный отдел для допроса.

Позже РИА Новости опубликовало видеозапись с задержанием напавшего. Мужчина объяснил свой поступок тем, что «его лишили права на жизнь по Конституции и по конвенции ООН о правах инвалидов».

Когда ему в ответ сказали, что это не повод нападать на людей, задержанный ответил, что «ему, наверное, виднее».

Глава Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что в результате нападения заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизни.

«Со своей стороны отмечу, что мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, правоохранительные и следственные органы», — отметил губернатор.

По его словам, медицинские работники всегда стоят на защите человеческих жизней и страшно, когда они сами подвергаются опасности.

Он напомнил, что это не первый случай нападения на медиков. В ноябре 2024 года при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер скорой помощи Александр Печелатов.

«Уверен, что виновник будет наказан по всей строгости закона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родственникам. Спасибо врачам за их опасную и сложную работу», — добавил Кобзев.

Babr Mash отметил, что напавший ранее несколько раз приходил с жалобами в городскую клиническую больницу.

«Сегодня пробрался в кабинет заведующей медсанчастью и секретаря — накинулся на них с охотничьим клинком и газовым баллончиком. Его задержала полиция», — пишет телеграм-канал.

В Иркутской области в ноябре прошлого года во время транспортировки пациент напал на фельдшера из Казачинско-Ленской районной больницы. Медик скончался от полученных ран, у него остались двое детей. Позже президент России Владимир Путин наградил его посмертно медалью Луки Крымского.