В России прорабатывают параметры новой пенсионной программы: авторы инициативы предлагают автоматически подключать работника к системе накоплений при трудоустройстве. При этом отдельного государственного софинансирования, как в ПДС, не предполагается, а основная роль в формировании взносов отводится работодателям. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с RTVI отметил, что участие в этой программе должно быть добровольным, а она сама может дать обратный эффект.

Инициативу разрабатывает Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), пишут «Известия». Новый инструмент получил рабочее название «установленная пенсионная программа» (УПП) и должен дополнить уже действующую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Принципиальное отличие — в источнике взносов: если ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год, то в УПП взносы на отдельный счет сотрудника в НПФ должен перечислять работодатель. Концепцию уже обсудили с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития; как утверждают авторы инициативы, принципиальных возражений не последовало. Осенью НАПФ рассчитывает направить предложения в правительство.

В комитет Госдумы по труду и социальной политике такая инициатива не поступала, сообщил Нилов RTVI. «Может быть, это обсуждается среди негосударственных пенсионных фондов, в их ассоциации. Может быть, эти предложения направляются в правительство. Нам в комитет подобного не поступало», — сказал он.

По мнению депутата, продуктивнее было бы развивать ПДС: «Я считаю, что действующую уже несколько лет программу долгосрочных сбережений надо усиливать, разъяснять, пропагандировать, повышать уровень доверия. Может быть, тогда и не нужно будет дополнительных предложений».

Доверие к НПФ в обществе остается низким, и, по мнению Нилова, новая программа не решает именно эту ключевую проблему.

«Я считаю, что негосударственные пенсионные фонды работают очень слабо. Они информацию доносят крайне слабо до наших граждан, хотя сами заинтересованы в том, чтобы рассказать, что такая возможность есть», — сказал депутат.

Парламентарий также напомнил, что средства пенсионных накоплений можно перевести в ПДС, однако многие граждане об этом не знают. По словам Нилова, одна из причин — недоверие, усилившееся после пенсионной реформы.

«После пенсионной реформы люди вообще с недоверием относятся к различным изменениям в пенсионной сфере, тем более к негосударственным пенсионным фондам. Посмотрите, какое количество негосударственных пенсионных фондов позакрывались, лопнули», — напомнил глава думского комитета.

Отдельно собеседник RTVI коснулся идеи автоматического подключения к программе при трудоустройстве.

«Предложение про то, что при трудоустройстве ввести обязательную функцию вступления в пенсионную программу — это серьезный вопрос. Это, я считаю, во-первых, дело добровольное», — отметил он.

По словам депутата, дополнительная нагрузка на работодателей без какой-либо компенсации лишь увеличит и без того высокое давление на бизнес: «Почему работодателя нужно “догружать” еще какой-либо дополнительной функцией и без какого-либо стимулирования? Сейчас и так большая нагрузка на работодателей — и административная, и финансовая».

В подтверждение своих слов он сослался на решение президента сохранить порог доходов в 20 млн рублей для применения УСН без уплаты НДС.

«Кроме того, работодатели, особенно крупные, жалуются, что им огромное количество требуется бумаг направлять для того, чтобы подтвердить, что они, например, соблюдают квоту по трудоустройству инвалидов», — сказал депутат.

Нилов также предупредил, что попытки навязать участие в пенсионной программе вместо планомерной работы над доверием граждан могут дать обратный результат. «Надо повышать уровень доверия, разъяснять, пропагандировать, объяснять. А через какое-то навязывание здесь можно получить только обратные эффекты», — заключил он.

В НАПФ заявили, что сегодня в России через работодателя на будущую пенсию откладывают лишь 2,8 млн из 74,4 млн занятых, или около 3,8%. «Известия» пишут, что в Нидерландах корпоративными программами охвачено 90% работников, а средний взнос по ним в 2025 году составил 61 тыс. рублей в месяц против 4,5 тыс. рублей в индивидуальных программах.

По подсчетам НПФ ВТБ, если с первого рабочего дня и работник, и работодатель будут вносить по 1% от зарплаты, к пенсии можно накопить сумму, превышающую десять среднегодовых доходов.

При этом параметры УПП пока окончательно не согласованы: предстоит определить размер взносов, порядок перехода между работодателями и другие детали. По имеющимся данным, программа может предусматривать пожизненный формат выплат. В отличие от ПДС, где предусмотрены разные варианты получения выплат, УПП может оказаться менее гибкой для участника.