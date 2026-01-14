На запланированный концерт певицы Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге продано меньше 50% билетов. Такая тенденция прослеживается и в других городах России, выяснил «Абзац».

По данным издания, в период с февраля по март у народной артистки запланировано четыре концерта в разных городах России, при этом в Обнинске выкуплено 97 билетов из 700, в Брянске — 121 из 822, а в Коломне — 144 из 450.

В выступлении исполнительницы в одном из столичных баров, которое запланировано на 27 января, пока заинтересованы всего 20 человек из 81. «Абзац» отмечает, что цена билетов на мероприятие варьируется от 9,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей.

13 февраля Долина должна была выступить на концерте «Парад юмора» в столичном КЦ «Меридиан». Если раньше участие певицы было подтверждено, то сейчас на сайте площадки в списке артистов ее нет, пишет издание.

Ранее стало известно об отмене «Юбилейного концерта в кругу друзей» в честь 70-летия артистки, который должен был состояться в Туле 4 января. Директор компании-организатора концерта Владислав Серенко рассказал, что зрительный зал ДК «Туламашзавод» рассчитан на 724 места. Из них выкупили только 380.

Проблемы с реализацией билетов на концерты Долиной возникли после резонансной истории с ее бывшей столичной квартирой. Артистка продала жилье в Москве за 112 млн рублей, однако позднее через суд добилась возврата, утверждая, что стала жертвой мошенников. Покупательницей недвижимости была Полина Лурье.

16 декабря Лурье одержала победу в Верховном суде, который рассмотрел спор о праве собственности на квартиру в хамовническом районе Москвы. Ранее суды более низкого уровня неизменно вставали на сторону Долиной. Итоговый вердикт высшей судебной инстанции был вынесен в пользу Лурье на фоне широкого обсуждения в прессе и недовольства со стороны депутатов и общественных деятелей. Они заговорили о необходимости защитить покупателей вторичного жилья от ситуаций, при которых продавец может вернуть объект без возмещения средств.

12 января приставы возбудили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Москве, которую она должна была передать новой собственнице Полине Лурье в период январских праздников. Лурье сообщила, что дело начато по заявлению ее адвоката Светланы Свириденко, и назвала происходящее попыткой продолжить публичную кампанию.

Пухова подчеркнула, что представители Долиной были готовы «добровольно передать» жилье уже с 5 января. В тот же день адвокат Лурье заявила, что певица отказалась передать квартиру и перенесла процедуру на 9 января. Однако и тогда она не пришла на встречу. Позднее стало известно, что исполнительница находится за пределами России и планирует вернуться только 20 числа. По информации телеграм-канала Mash, Долина уехала на отдых вместе с дочерью и внучкой в «один из лучших отелей ОАЭ», расположенный в Абу-Даби.