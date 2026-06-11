Германия должна быть готова к тому, что Россия может атаковать одну из стран НАТО к 2029 году или даже раньше. Такой прогноз в разговоре с Politico озвучил командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

«Мы должны быть готовы к войне. Мы должны быть способны сражаться», — заявил генерал.

По его словам, речь идет не о позиции Берлина, а о согласованной разведывательной оценке всего альянса.

«2029-й — это не немецкий временной горизонт. Это разведывательные данные, согласованные в рамках НАТО. Все 32 партнера по НАТО сходятся во мнении, что у России может появиться возможность вторгнуться в одну из стран НАТО в 2029 году», — сказал Фройдинг.

Генерал также заявил, что Москва может начать боевые действия и раньше этого срока. Берлин, добавил Фройдинг, уже сделал «многое» для ускорения закупок, а промышленность нарастила мощности.

Тем не менее он предостерег от того, чтобы делать ставку исключительно на долгосрочные программы вооружений.

«Скорость сейчас имеет решающее значение», — подчеркнул генерал, добавив, что для отдельных разрабатываемых систем Германии нужны «промежуточные решения», которые позволят сократить разрыв между нынешними возможностями армии и уровнем, необходимым для реальной боеготовности.

«Мы должны каждый день повышать боеспособность немецкой армии», — заключил он.

В июне 2025 года немецкий генерал Карстен Бройер заявил в интервью Би-би-си, что Россия ежегодно производит около 1,5 тыс. боевых танков, часть которых направляется не на Украину, а в резерв и «в новые военные структуры, развернутые в направлении Запада». Особую уязвимость, по его словам, представляет Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

«Мы должны быть готовы к 2029 году… Могу ли я гарантировать, что это будет не раньше? Нет. Поэтому мы должны быть готовы воевать сегодня ночью», — утверждал тогда Бройер.

Схожие оценки звучат и со стороны политиков. 5 июня британский премьер-министр Кир Стармер назвал данные разведки о возможном нападении России на НАТО к 2030 году главным аргументом в пользу скорейшего наращивания оборонных расходов.

Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления сознательной провокацией и указал, что европейские страны «одурачивают собственное население, чтобы выбивать деньги на борьбу с Россией и на милитаризацию своих экономик». По его словам, у Москвы нет намерения вступать в вооруженное противостояние с европейскими странами, но если они сами инициируют такой конфликт, то РФ готова к нему «прямо сейчас».