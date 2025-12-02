Европейские лидеры выдвинули неприемлемые требования к плану урегулирования конфликта на Украине и тем самым вывели себе из процесса урегулирования, но могут к нему вернуться, если признают реалии на земле. Если же они захотят начать войну с РФ, то Москве скоро «не с кем будет договариваться». Об этом на полях инвестиционного форума ВТБ заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, у России нет намерения вступать в вооруженное противостояние с европейскими странами, но если они сами инициируют такой конфликт, то Москва готова к нему «прямо сейчас». При этом Путин подчеркнул, что результат такой войны будет неутешительным для Европы, и России в итоге «не с кем будет договариваться».

Он также предупредил, что сейчас Россия действует на Украине «хирургически», и это нельзя назвать войной, но в случае начала агрессии с европейской стороны все изменится.

Российский лидер констатировал, что Европа выпала из процесса урегулирования украинского конфликта, причем по собственной вине — поскольку ее лидеры добавили к разработанному в Вашингтоне мирному плану пункты, принципиально неприемлемые для РФ.

Путин считает, что Европа еще может подключиться к переговорному процессу, но лишь в том случае, если ее представители признают текущие реалии «на земле» и будут исходить в своих предложениях именно из них. При этом глава государства подчеркнул, что европейцы не разделяют «мирную повестку», на которую настроены США и РФ, а своими действиями даже мешают американским усилиям по урегулированию конфликта. Все европейские инициативы направлены на то, чтобы воспрепятствовать запущенному Дональдом Трампом мирному процессу, убежден Путин.

По словам российского лидера, Европа по-прежнему питает иллюзии по поводу того, что в ходе боевых действий на Украине РФ может потерпеть стратегическое положение, но это иррациональное восприятие, а на самом деле ЕС «головой понимает, что это невозможно».

Напомним, 2 декабря в Москве должна состояться встреча Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом. На ней также будет присутствовать зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимавший непосредственное участие в разработке плана прекращения боевых действий на Украине.