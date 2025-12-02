Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсудят на встрече понимания, которых достигли Вашингтон и Киеве по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Россия высоко ценит мирные усилия Белого дома, которые направлены на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами.

«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей. Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — отметил пресс-секретарь.

Встреча спецпосланника американского лидера с президентом России пройдет 2 декабря. Песков отметил, что она начнется через 5 часов.