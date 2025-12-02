Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсудят на встрече понимания, которых достигли Вашингтон и Киеве по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что Россия высоко ценит мирные усилия Белого дома, которые направлены на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами.
«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей. Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — отметил пресс-секретарь.
Встреча спецпосланника американского лидера с президентом России пройдет 2 декабря. Песков отметил, что она начнется через 5 часов.
«Господин Уитткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования [президента США Дональда] Трампа», — сказал представитель Кремля.
О решении направить своего специального посланника в Москву для проведения переговоров президент США Дональд Трамп заявил 25 ноября. Параллельно с этим визитом, отметил американский лидер, другая встреча будет проведена по линии дипломатии: министр армии США Дэн Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины. Таким образом, Белый дом инициирует два параллельных диалога с ключевыми сторонами конфликта.