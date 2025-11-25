Президент США Дональд Трамп объявил о решении направить своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москву для проведения переговоров. В своем заявлении, опубликованном в соцсети Х американский лидер уточнил, что Уиткоффу поручено встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Параллельно с этим визитом, как сообщил Трамп, другая встреча будет проведена по линии дипломатии: министр армии США Дэн Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины. Таким образом, администрация Трампа инициирует два параллельных диалога с ключевыми сторонами конфликта.

«В надежде доработать мирный план я распорядился, чтобы Уиткофф провел бы встречу с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр Армии США Дэн Дрисколл встретится с украинцами», — написал президент США в соцсети X.

При этом американский президент четко обозначил свою текущую позицию относительно своего личного участия в трехстороннем саммите. Он заявил, что время для его собственной встречи с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — еще не наступило.

Трамп подчеркнул, что такая трехсторонняя встреча на высшем уровне станет возможной лишь при определенном условии. Он выразил готовность встретиться с президентами «только тогда, когда сделка по окончанию этой войны будет окончательной или на ее завершающей стадии».

По итогам консультаций с украинской делегацией в Женеве 23 ноября американская сторона внесла существенные коррективы в свой проект мирного плана. Согласно информации, распространенной изданием Politico, из текста документа были исключены положения, касающиеся территориальных аспектов урегулирования, в том числе вопрос о возможной передаче Донбасса под контроль России.

Как сообщило издание «РБК-Украина», наиболее сложные и чувствительные темы — будущий статус территорий и перспективы членства Украины в НАТО — были намеренно «вынесены за скобки» переговоров на уровне делегаций. Планируется, что эти вопросы будут предметом прямых переговоров между президентами США и Украины.

Президент Украины в свою очередь подтвердил свою готовность вылететь в Соединенные Штаты. Визит может состояться уже в День благодарения, 27 ноября — именно эту дату администрация Трампа изначально обозначила для Киева как крайний срок для принятия условий соглашения.

При этом, согласно информации, распространенной изданием Axios, президент США планирует покинуть Вашингтон во вторник, 25 ноября, и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где намерен провести День благодарения.

Параллельно российская сторона, как проинформировал МИД России, ожидает от американских партнеров получения промежуточного проекта документа, который должен быть подготовлен по итогам проведённых Вашингтоном консультаций с Украиной и европейскими странами.