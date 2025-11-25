Президент США Дональд Трамп в очередной раз пытается примирить Россию и Украину. Насколько жизнеспособен выдвинутый им мирный план, кому выгодно продолжение конфликта и чему учат уроки обеих мировых войн, RTVI рассказывает доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов.

Хочет ли Трамп войти в историю миротворцем

Трампу присуще гипертрофированное самолюбие, и он решил войти в историю как миротворец, способный решить чуть ли не все мировые военные конфликты. Но еще неизвестно, к чему приведут его действия и обеспечат ли они долгосрочный мир в региональных конфликтах. Особенно если это касается конфликтов, длящихся десятилетиями, — как, например, на Ближнем Востоке. Эти вопросы никто не задает. И сам Трамп, наверное, их тоже не задает, потому что ответы на них будут неутешительными.

Видно, что вся эта показная активность с бесчисленными переговорами и подписаниями каких-то документов доставляет американскому президенту удовольствие, поэтому он и дальше продолжает этим заниматься.

Если Трампу не удастся разрешить российско-украинский конфликт (а я склоняюсь к этому, исходя из нынешних реалий), то его ждет сильное разочарование. Такая неудача поставит под вопрос вообще его способности заниматься миротворчеством и успешно разрешать трудные и хитросплетенные международные конфликты.

Готовятся ли США к конфликту с Китаем

На мой взгляд, про китайско-американское противостояние говорят больше, чем оно существует на самом деле. И хотя именно США в свое время вскормили нынешний Китай и обеспечили его стремительный рост, он во всех стратегических американских документах определяется как главный конкурент, бросивший вызов Соединенным Штатам.

Но США и так способны совладать с Китаем и успешно ему противостоять. В конфронтационную ось между двумя странами вмонтирован механизм ее регулирования — активная двухсторонняя торговля. Пока Китай остается главной мировой фабрикой, он нуждается в рынках сбыта для своих товаров.

Огромный американский рынок подходит для этого идеально, поэтому Китай вмонтирован в американскую экономику, как ни одно другое государство. На сегодняшний день этот фактор сдерживает любую конфронтацию между двумя странами, несмотря ни на какие торговые войны.

Я думаю, что такая схема будет действовать еще долго — возможно, до конца XXI века.

Китай нужен Америке, но и Америка нужна Китаю.

Пекин в открытую не проводит антиамериканскую политику, а Си Цзиньпин во время личных встреч с Трампом всегда демонстрирует подчеркнутое дружелюбие.

Поэтому США будут и дальше наращивать свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе так, как они очень хорошо умеют делать — интегрируя этот регион в себя и интегрируя себя в этот регион. Такие мягкие неформальные методы гораздо надежнее, чем всякие войны, захваты территорий и бряцанье оружием. Хотя в перспективе и этого тоже совсем нельзя исключать.

Кому нужна война на Украине

Украинский конфликт не нужен никому, хотя я часто слышу разговоры, что он выгоден Европе, США или Китаю. Наверняка военные корпорации на нем неплохо наживаются, но военные действия на Украине разрушают все привычные торговые, финансовые, логистические и человеческие связи, не говоря уже про основы системы безопасности, которые раньше худо-бедно работали.

Сейчас, в XXI веке, в самом центре Европы идет тяжелый военный конфликт — самый крупный после Второй мировой войны. Осознание этого факта вообще не вяжется с теми привычными нормами, которые сложились после 1945 года, когда любые вопросы, в том числе очень сложные, все страны пытались решать за столом переговоров, а не на поле битвы.

Поэтому украинский конфликт, который по своей длительности уже приближается к Великой Отечественной, представляет собой своеобразную аномалию послевоенной Европы.

Конечно, эта аномалия не может продолжаться долго. Она выматывает силы всех — Украины, России, Европы, Соединенных Штатов Америки. Для них всех это одна большая головная боль. Понятно, что многие разумные люди хотят скорейшего завершения этого ужаса.

Если говорить про Европу, то специальная военная операция на Украине ее очень испугала. Европейская политическая элита теперь реально опасается, что следующей после Украины может стать Польша, а за ней, вероятно, и Прибалтика. Это очень похоже на атмосферу военной тревоги, периодически охватывавшую европейские страны в XIX веке, когда война еще не начиналась, но ее дух уже ощущался.

Хочется надеяться, что нынешняя военная тревога не перерастет во что-то бо́льшее, потому что на самом деле Европе не нужна война. Конечно, и там есть сторонники эскалации, которым по своим причинам выгодно нагнетать атмосферу страха и неопределенности.

Но и у нас тоже слышны совершенно безответственные предложения вроде нанесения превентивного ядерного удара по странам НАТО. Все эти люди — как там, так и здесь — просто не понимают, что балуются с очень опасными игрушками.

Пункты Трампа

Сейчас многие сравнивают 28 пунктов Трампа по Украине с его 21 пунктом по сектору Газа. Действительно, некоторые войны иногда похожи друг на друга, как и попытки их прекращения. Что касается ближневосточного конфликта, то уже сейчас ясно, что план Трампа из 21 пункта его не разрешил и никогда не разрешит. У террористов существуют свои законы, а террористические организации — это такие структуры, с которыми бесполезно о чем-либо договариваться.

Теперь о плане Трампа из 28 пунктов, который сейчас вроде бы сократился до 19 позиций. Я не исключаю, что в дальнейшем число этих пунктов может еще больше сократиться.

Это явно пророссийский и антиукраинский план.

Неслучайно в Москве его оценивают в целом положительно, а в Киеве настроены резко отрицательно.

В этом плане отражены только требования России — приращение территориями, отмена санкций, нейтральный статус Украины и гарантии ее невступления в НАТО. Но там нет ни одного пункта, хотя бы минимально выгодного для Украины. Я даже не сомневаюсь, что в нынешнем виде этот план не примут, да и в сокращенном варианте тоже маловероятно. Те изменения в нем, которые устроят Украину, совершенно недопустимы для России, поэтому всё опять упирается в тупик.

Уроки Первой мировой войны

Представим, что США надавят на Украину и навяжут ей план Трампа в нынешнем виде, хотя я в этом очень сомневаюсь. Даже если Зеленский вдруг в каком-то состоянии его подпишет, то украинцев ждет версальский синдром — чувство унижения, обиды и жажды реванша.

Первая мировая война преподнесла очень хороший урок, о котором всегда забывают. Когда победители пытаются максимально унизить побежденного и навязать ему свои условия, не принимая в расчет его интересы, то у него неизбежно возникает версальский синдром.

Если специальная военная операция закончится этим, то сразу после нее начнется другой и более опасный конфликт — война за пересмотр навязанных условий мира.

И эта война может развиваться в атмосфере очень сильного реваншизма, который будет формироваться на Украине. Это создаст условия для развития в украинском обществе ресентимента и еще большего милитаристского духа, чем есть сейчас.

В идеале России в лице Украины нужен союзник, о чем теперь уже никто не говорит, но было бы неплохо, если бы послевоенная Украина стала для нас хотя бы не враждебным государством. Но вряд ли план Трампа в его нынешнем виде поможет нашей стране в достижении этой цели. И сейчас надо думать не только о непосредственном прекращении военных действий, но и о послевоенном будущем.

Путь уступок и компромиссов

Я предлагаю вновь вспомнить уроки истории. Вторая мировая война еще не закончилась, а союзники по антигитлеровской коалиции, несмотря на все свои противоречия и разногласия, уже думали о будущем. Они собирались в Тегеране, Ялте и Потсдаме и вместе создавали структуры нового миропорядка, которые потом долгое время неплохо работали, а некоторые сохранились до сих пор.

Поэтому сейчас нужен не просто мир, а такой мир, которого хватило бы не на несколько лет, а хотя бы на несколько поколений.

Для этого все стороны должны быть готовыми к взаимным уступкам и компромиссам. Залог успеха мирных переговоров сводится к тому, чтобы прийти к приемлемому компромиссу, который одинаково бы учитывал интересы всех участников конфликта, но при этом каждая из его сторон в равной мере чувствовала бы себя немного ущемленной. Если так получается, то достигнутый мир будет устойчивым и надежным.

Но сейчас ни у одной из противоборствующих сторон мы не видим даже стремления к подобному компромиссу. Все участники конфликта пытаются выдвинуть свои условия мира, совершенно неприемлемые для других.

Когда каждая сторона пытается избавиться от тех пунктов плана, которые ее не устраивают, и оставить только то, что ей выгодно, то такие переговоры могут затянуться еще на месяцы, а то и на годы. Поэтому сегодня я скептически смотрю на перспективы реализации нынешнего плана Трампа в его нынешнем виде.

Вся беда состоит в том, что безоглядные надежды на всемогущего Трампа создают безосновательные иллюзии, что нынешний американский президент способен разрешить абсолютно все проблемы на планете Земля. Еще раз повторю — поспешное завершение сегодняшней российско-украинской конфронтации может в будущем породить новый конфликт, еще более тяжелый и опасный.

Весь этот путь вымощен благими намерениями, но так можно посеять зубья дракона. К сожалению, об этом сейчас никто не говорит и не думает.

