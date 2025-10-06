Хуже, чем сейчас, отношения нашей страны с Западом были только в годы Корейской войны перед смертью Сталина и в конце 1983 года, когда НАТО отрабатывала на учениях нанесение ядерного удара по СССР. Почему Европа боится российского вторжения, как Калининградская область может стать ахиллесовой пятой России и когда наступит мир на Украине, RTVI рассказывает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули.

Почему сейчас взаимная вражда между Россией и Западом зашла так далеко

Градус этого противостояния поднимается уже давно, не первый и не второй год. Давайте вспомним, что и действия России на Украине в 2022 году отчасти были предварены именно требованием к НАТО не расширяться дальше на Восток или даже уйти на рубежи 1997 года. То есть в этом смысле Россия уже давно воспринимает НАТО как врага.

Насколько такой подход был обоснован объективными соображениями — это отдельный вопрос, который сейчас не будем рассматривать. Давайте еще вспомним и то, что в 1990-е и 2000-е годы НАТО представляла собой чисто бюрократическую организацию, лишившуюся цели своего существования. Пожалуй, только события последних 10-11 лет вдохнули в Североатлантический альянс новый смысл существования.

Но вербальное и дискурсивное противостояние с НАТО — это одно, а недавние инциденты с пролетами и случайными падениями так называемых неизвестных дронов или их фрагментов на территории стран НАТО знаменуют собой уже более серьезную фазу этого противостояния. Если оставаться на почве фактологической корректности, то формально мы пока не можем точно утверждать, что все эти дроны точно принадлежат Российской Федерации.

Но, сложив в целом всю нынешнюю военно-политическую мозаику, с высокой степенью вероятности можно предположить, что хотя бы часть этих беспилотников могла залететь на территорию стран НАТО из нашей страны. Тем более, что это очевидным образом коррелируется с прежними заявлениями в адрес НАТО со стороны России.

Если исходить из этого предположения, то возникает закономерный вопрос — для чего это всё делается?

Давайте сделаем два гипотетических допущения. Во-первых, предположим, что Россия в силу своего негативного отношения к НАТО стремится каким-то образом скомпрометировать альянс в глазах его участников. Во-вторых, учтем, что Соединенные Штаты как ключевой игрок НАТО тоже скептически относятся к этой организации. Поскольку политика трампизма подразумевает собой изоляционизм, то нынешняя администрация США явно не склонна сковывать себя какими-либо международными обязательствами.

Опасная двусторонняя игра

Поэтому с этой точки зрения можно осторожно предположить, что Россия может вести некую подпороговую эскалацию. С одной стороны, это не позволяет со всей очевидностью обвинить ее в акте агрессии. С другой стороны, такое негласное обострение может свидетельствовать о стремлении российского руководства протестировать реакцию НАТО и ее возможность консолидированно ответить через четвертую или пятую статью Вашингтонского договора 1949 года.

То есть, возможно, все эти действия нацелены на прощупывание реакции НАТО для ее компрометации как совершенно бесполезной организации. Понятно, что НАТО именно так это и воспринимает, поэтому стоит перед тяжелым выбором — продолжать проявлять суперосторожность и ограничиваться выражениями обеспокоенности или тоже ввязываться в эту эскалацию.

Но в таком случае странам НАТО придется сбивать не только дроны, залетевшие в их воздушное пространство, что в целом будет укладываться в рамки подпороговой эскалации и не вызовет бурную ответную реакцию России. В некоторых ситуациях это может касаться и российских самолетов, которые в силу тех или иных причин могут на какое-то время залететь на территорию одного из участников Североатлантического альянса.

Тут многое будет зависеть не только от выдержки потенциальных участников возможных конфликтов в небе, но и от решений их начальства на земле, а также от других ситуативных факторов. Но в таком случае каким-либо образом реагировать на это придется уже России. Мы помним, что подобные инциденты уже случались — десять лет назад турецкие вооруженные силы сбили российский военный самолет над сирийско-турецкой границей.

Поэтому любая эскалация в этом направлении — это очень опасная двусторонняя игра.

И тут вопрос в том, кто будет дольше держать эту эскалацию в подпороговом режиме на грани перерастания в большую войну. Такое положение очень напоминает знаменитую античную апорию Зенона о соревновании Ахилла и черепахи, когда движение вперед разбивается на все более малые отрезки. Это очень неприятная и крайне рискованная ситуация, но именно в ней все мы сейчас и находимся.

Кому выгодна война между Россией и Западом

Я не думаю, что большинству людей в элитах, будь то в России или на Западе, выгодна большая война. Все понимают, что подобное развитие событий будет означать переход нынешнего риторического противостояния на очень опасный и абсолютной непрогнозируемый уровень, когда для любой из сторон большой успех может быстро смениться колоссальным поражением.

Поэтому, если смотреть на нынешнюю ситуацию не с точки зрения чьей-то паранойи, а с точки зрения рационального выбора, большая война в Европе никому особо не нужна. Однако проблема заключается в том, что нынешний этап российско-украинского противостояния находится в такой фазе, что замирение, которого сейчас многие ждут, скорее всего будет носить характер не столько деэскалации, сколько заморозки конфликта. По крайней мере, так считают большинство экспертов.

Но что такое заморозка? Это просто небольшая пауза перед очередным раундом конфликта. Если называть вещи своими именами, то новый раунд конфликта, — это и есть большая война в Европе.

Следовательно, чисто психологически и с точки зрения самой структуры нынешней ситуации большая война вполне вероятна, хотя по большому счету она никому не нужна, потому что может похоронить всех. Но подобные парадоксальные ситуации уже случались в мировой истории, в том числе и в Европе.

Хотят ли русские войны

На самом деле российскому руководству не нужна никакая большая война. Оно хочет лишь взять реванш за холодную войну и пересмотреть ее итоги. Заявления замминистра иностранных дел Рябкова о необходимости ухода НАТО на линии 1997 года, сделанные в январе 2022 года, свидетельствуют о серьезном ресентименте нынешней политической элиты России. Она воспринимает период 1990-х и 2000-х годов как время имперского поражения, которое во что бы то ни стало следует отыграть обратно.

Это тем более парадоксально, потому что именно 2000-е годы, когда нашей страной управляли те же самые люди, что и сейчас, были временем максимального сближения России со странами Запада.

Тут можно вспомнить, например, согласованные действия в отношении Северного альянса в Афганистане, когда Россия допустила создание американских логистических военных баз в Центральной Азии и позволила им пользоваться аэродромом в Ульяновске. Отношения с Евросоюзом в 2000-х годах тоже развивались очень позитивно, хотя во многом это было инерцией 1990-х годов.

Однако примерно к началу десятых годов в силу целого комплекса внутренних и внешних причин отношения России и Запада постепенно заходили в тупик, что особенно проявилось после событий 2014 года на Украине. Теперь у России существует совсем иная внешнеполитическая повестка, которая доминирует до сих пор.

Нынешнему российскому руководству не нужна никакая большая война в Европе еще и потому, что в таком случае Калининградская область окажется полностью отрезанной от остальной России. До 2022 года такую ситуацию невозможно было представить, поскольку Финляндия и Швеция являлись нейтральными странами, причем с очень давней историей нейтралитета и даже позитивного отношения к России.

Тут мы имеем классическую ситуацию, когда одно непродуманное решение тянет за собой целый ряд других непродуманных решений и в целом сужает пространство для маневров. Надо понимать, что любая грамотная стратегия предполагает, что каждый новый ее шаг расширяет пространство для маневров, — то есть дает больше степеней свободы, больше вариантов для выбора. А мы сейчас находимся в обратной ситуации, когда любое последующее решение предпринимается уже в вынужденном порядке для компенсации предшествующих решений.

Почему Европа боится России

Любые попытки России, реальные или гипотетические, прощупать НАТО на прочность будут неизбежно восприниматься альянсом как прямая и явная угроза. Некоторые входящие в него страны, находящиеся вдалеке от наших границ, смотрят на нынешнюю ситуацию довольно хладнокровно, не говоря уже о Соединенных Штатах.

Другое дело — государства Центральной и Восточной Европы.

Этот регион на протяжении столетий имеет очень специфические, сложные и противоречивые отношения с Россией. Там очень распространены негативные исторические комплексы по отношению к нашей стране, которые в нынешней ситуации обретают новую силу. Россия в образе разъяренного медведя или огромного парового катка, нависшего над Европой, — все эти старые подзабытые мемы, которыми переполнена историческая память Центральной и Восточной Европы, сейчас вновь оживают и влияют не только на общественные настроения, но и на решения политиков.

Причем это теперь касается не только политиков стран Центральной и Восточной Европы, но и Франции и Германии. Это печально, потому что на всем протяжении второй половины XX века у нашей страны были особые и крайне значимые отношения с обоими государствами. Что касается Германии, то она в течение длительного времени была нашим главным экономическим партнером. И эта экономическая зависимость, прежде всего энергетическая, обуславливала крайне позитивное отношение германского бизнеса к Советскому Союзу и к России, начиная с 1970-х годов и вплоть до 2022 года.

Теперь энергетическая зависимость Германии от России почти полностью прекратилась, зависимость в сфере безопасности (например, в рамках ОБСЕ) тоже уже не существует. Не осталось практически ничего, что огромным множеством невидимых нитей связывало Германию и Францию с нашей страной. Соответственно, теперь ничего уже не сдерживает элиты этих государств от ужесточения антироссийской риторики.

Теплые и дружественные отношения, что существовали между нами на протяжении нескольких десятков лет, сейчас закончились. Почему так случилось? Это отдельный большой и очень хороший вопрос, который нужно адресовать всем — как западным и восточным европейцам, так и русским.

Что будет дальше

Сейчас все мы зависли на некоем гребне. С одной стороны, в случае неосторожных и непродуманных решений любой из сторон можно свалиться с этого гребня в пропасть. С другой стороны, есть и некоторые позитивные тенденции. Судя по всему, переговорный процесс между США, Россией и Украиной все-таки худо-бедно продолжается в закрытом режиме.

Это позволяет осторожно предположить, что нынешнее обострение носит характер дополнительного аргумента на переговорах.

Иными словами, путь к деэскалации может лежать через временную эскалацию. Но при этом надо понимать, что возможная деэскалация при нынешних настроениях в Москве, Вашингтоне и европейских столицах и при существующем сейчас персональном составе участников этого многостороннего конфликта с высокой долей вероятности будет носить характер его временной заморозки.

Чтобы эта деэскалация, если она все-таки случится, носила характер долговременной позитивной тенденции, нужно как минимум одно необходимое условие — смена ключевых фигур, принимающих решения. Чтобы к власти пришли новые люди с другими взглядами, которые будут иначе видеть ситуацию, иметь недюжинную политическую волю, способность перешагнуть через старые фобии и признать прежние ошибки. И это касается всех сторон.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции